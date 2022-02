Gli ascolti tv della prima serata di sabato 12 febbraio hanno visto scontrarsi due grandi programmi della tv, C'è posta per te e Tali e Quali.

Ascolti tv sabato 12 febbraio: scontro tra C’è posta per te e Tali e Quali

C’è posta per te e Tali e Quali sono tornati a scontrarsi nella prima serata di sabato 12 febbraio. Il programma condotto da Carlo Conti, in onda su Rai Uno, arrivato alla sua finale, che ha visto la vittoria di Daniele Quartapelle, ha conquistato quasi 3.594.000 telespettatori, ottenendo il 18,1% di share. Maria De Filippi, con la nuova puntata di C’è posta per te, è riuscita a vincere questa sfida, raggiungendo 5.343.000 telespettatori, per uno share del 29,9%.

Il programma televisivo della regina di Mediaset continua a segnare numeri davvero molto alti, difficili da battere.

Il successo di C’è posta per te

C’è posta per te continua a vincere la gara dello share. Il sabato è dominato dalla trasmissione di Maria De Filippi, in onda in prima serata su Canale 5, e in fatto di ascolti è davvero imbattibile. Nella serata di sabato 12 febbraio, infatti, lo show ha tenuto incollati al televisore 5.343.000 spettatori pari al 29,9% di share.

Le storie raccontate hanno emozionato ancora una volta i telespettatori. Tra gli ospiti della puntata Luciana Littizzetto, Alex Belli, Francesca Cipriani, Raimondo Todaro e Francesca Tocca.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 12 febbraio

FBI, in onda su Rai2, è stato seguito da 944.000 spettatori, raggiungendo il 4.2% di share. Insider – Faccia a faccia con il crimine, in onda su Rai3, ha ottenuto 941.000 spettatori, con uno share del 4.7%.

Il Cacciatore di Giganti, su Italia 1, ha conquistato 1.030.000 spettatori, per uno share del 4.9%. Agente 007 – La morte può attendere, su Rete4, ha ottenuto 645.000 spettatori, per uno share del 3.3%. Su La7 è andato in onda Eden – Un pianteta da salvare, che ha registrato 460.000 spettatori, con uno share del 2.4%. Sotto Assedio – White House Down, su Tv8, ha raccolto 245.000 spettatori, con l’1.2% di share. Sirene: L’Assassinio di Melania Rea, sul Nove, ha conquistato 319.000 spettatori, per l’1.5% di share.