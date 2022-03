Ascolti tv sabato 12 marzo: vince C’è posta per te, in crescita con l’ultima puntata

Gli ascolti della prima serata di sabato 12 marzo hanno visto ancora una volta la vittoria di C'è posta per te. L'ultima puntata ha chiuso in crescita

Ascolti tv sabato 12 marzo: vince ancora C’è posta per te

La prima serata di sabato 12 marzo ha visto ancora una volta la sfida tra C’è posta per te e Affari Tuoi-Formato Famiglia. Un confronto che va avanti da settimane. Maria De Filippi ha di nuovo vinto la sfida con 4.802.000 spettatori che hanno guardato il suo show su Canale 5, per uno share del 27,8%. Amadeus, con il game show di Rai1, ha ottenuto 3.662.000 spettatori e il 16,2% di share.

Maria De Filippi ha concluso questa stagione mantenendo il dominio del sabato sera, anche se nelle ultime settimane ha registrato un calo.

Ascolti tv della prima serata di sabato 12 marzo

FBI e FBI International, su Rai2, sono stati seguiti rispettivamente da 1.074.000 e 893.000 telespettatori, per uno share del 4.8% e del 4.4%. Din Don – Un Paese in Due, su Italia 1, ha intrattenuto 690.000 spettatori, pari al 3.2% di share.

Quinta Dimensione – Il Futuro è già qui, su Rai3, ha conquistato 771.000 telespettatori, per uno share del 3.9%. Rete 4 ha mandato in onda Spectre, che ha totalizzato 892.000 spettatori, con il 4.9% di share. In Onda Prima Serata, su La7, ha conquistato 979.000 spettatori, per uno share del 4.4%, seguito da Eden – Un Pianeta da Salvare, che ha ottenuto 354.000 spettatori, con uno share del 2.7%.

Men in Black II, su Tv8, ha conquistato 290.000 spettatori, con uno share dell’1.4%. Denise, sul Nove, ha raccolto 284.000 telespettatori, per uno share dell’1.3%.