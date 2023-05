Gli ascolti della prima serata di sabato 13 maggio 2023 svelano la vittoria assoluta dell’Eurovision Song Contest 2023. Un risultato davvero eccellente. Scopriamo le percentuali raggiunte dagli altri canali.

Ascolti tv sabato 13 maggio 2023: vince l’Eurovision con il 34%

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 13 maggio 2023 svelano la vittoria assoluta dell’Eurovision Song Contest 2023. Un risultato davvero eccellente, segnato dalla vittoria di Loreen, per la Svezia, e il quarto posto di Marco Mengoni, emozionantissimo e molto apprezzato. Il Gran Final dell’Eurovision Song Contest 2023 è andato in onda su Rai 1, in prima serata, e ha ottenuto il 34,1% di share. La manifestazione musicale è stata seguita da 4.906.000 telespettatori. Al secondo posto il film italiano Mamma o papà?, andato in onda su Canale 5, che è stato seguito da 2.021.000 telespettatori, ottenendo uno share del 12,13%.

Madagascar 3 – Ricercati in Europa, film d’animazione andato in onda su Italia 1, è stato scelto da 719.000 telespettatori, per uno share del 4,05%. Esterno Notte, in onda su Rai 3, è stato registrato da 580.000 telespettatori, per uno share del 3,26%. Pallavolo Femminile Milano – Conegliano, in onda su Rai 2, ha ottenuto il 2,72% di share, seguito da 483.000 telespettatori. Eden – Un pianeta da salvare, su La7, è stato scelto da 457.000 telespettatori, per uno share del 2,87%. Su Rete 4 è andato in onda Sette Giorni, che ha registrato 391.000 telespettatori, per uno share del 2,27%. Bruno Barbieri 4 Hotel, in onda su Tv8, è stato seguito da 313.000 spettatori, per uno share dell’1,74%. Sul Nove LBA – Playoff – Bologna – Brindisi ha registrato 69.000 telespettatori e uno share del 0,367%.