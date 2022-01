Gli ascolti tv della prima serata di sabato 15 gennaio 2022 ha visto la vittoria di C'è posta per te, in onda su Canale5, con il 28.7% di share.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 15 gennaio 2022 ha visto la vittoria di C’è posta per te, in onda su Canale 5, con il 28.7% di share.

Ascolti tv sabato 15 gennaio 2022: vince C’è posta per te

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 15 gennaio hanno visto la vittoria di C’è posta per te, programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. La sfida a colpi di share con il programma di Carlo Conti, Tali e quali, è andata molto bene per la conduttrice, che ha avuto ospiti in studio i giudici di Tu si que vales e il famoso attore turco Can Yaman.

La conduttrice ha raccontato delle storie molto emozionanti, ottenendo il 28.7% di share.

Ascolti tv sabato 15 gennaio 2022: i dati Auditel dei canali principali

Maria De Filippi, con C’è posta per te, su Canale 5, ha vinto la sfida. Il suo programma è stato seguito da 5.546.000 spettatori, con il 28.7% di share. Al secondo posto Carlo Conti, con Tali e quali, su Rai 1, seguito da 3.869.000 di spettatori, che ha raggiunto il 17.7% di share.

Rai 2 ha mandato in onda FBI e FBI International, che hanno conquistato rispettivamente 1.067.000 e 1.107.000 spettatori, con il 4.3% e il 4.5% di share. La Fabbrica del Mondo, su Rai3, ha ottenuto 889.000 spettatori, con uno share del 3.9%. Su Rete 4 è andato in onda 007-Il domani non muore mai, che ha conquistato 790.000 spettatori, totalizzando uno share del 3.6%.

Italia 1 ha trasmesso il film d’animazione Cattivissimo me, visto da 885.000 spettatori, per uno share del 3.7%.

Ascolti tv sabato 15 gennaio 2022: i dati Auditel delle reti minori

Per quanto riguarda le reti minori, su La7 è andato in onda Eden-Un pianeta da salvare, programma che ha conquistato 496.000 spettatori, con uno share del 2.4%. Consegna per Natale, andato in onda su TV8, è stato scelto da 305.000 spettatori, con uno share dell’1,3%. Costa Concordia – Trappola in mare, sul Nove, ha conquistato 427.000 spettatori, con uno share dell’1.8%.