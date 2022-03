Ascolti tv sabato 19 marzo: il serale di Amici 21 vince la sfida dello share

Maria De Filippi continua ad essere la regina del sabato sera. Amici 21 ha vinto la sfida dello share.

Per gli ascolti tv della prima serata di sabato 19 marzo c’è stata una nuova sfida tra Canale 5 e Rai1, con Amici 21 contro Soliti Ignoti il ritorno. Maria De Filippi è riuscita a conquistare ancora una volta la prima serata del sabato, con ottimi risultati. La prima puntata del serale di Amici 21 è stata un successo, grazie al talento degli allievi e ai momenti di divertimento con professori, giudici e ospiti.

Amici 21, andato in onda su Canale 5, è stato seguito da 4.507.000 spettatori, per uno share del 25.8%. A seguire Soliti Ignoti il ritorno, in onda su Rai1, che è stato scelto da 2.652.000 spettatori, per uno share del 13.3%.

Ascolti tv sabato 19 marzo: i dati degli altri canali

FBI, andato in onda su Rai2, ha incollato allo schermo 1.012.000 spettatori, ottenendo uno share del 4.5%.

Quinta dimensione – Il futuro è già qui, in onda su Rai3, è stato seguito da 1.023.000 spettatori, per uno share del 5.1%. Attraverso i muri – Storie ai tempi della pandemia, docufilm sui due anni di pandemia, in onda su Rete 4, è stato seguito da 237.000 spettatori, per uno share dell’1.2%. Gli album di Freedom, il meglio del programma di Roberto Giacobbo, in onda su Italia 1, è stato visto da 885.000 persone, con uno share del 4.7%.

Eden – Un pianeta da salvare, su La7, è stato seguito da 328.000 spettatori, ottenendo uno share del 2.6%. GP Bahrain, gara automobilistica di Formula 1, su Tv8, è stato seguito da 857.000 spettatori, per uno share del 3.8%. Nove racconta – Denise, sul Nove, documentario sul rapimento di Denise Pipitone, è stato scelto da 255.000 spettatori per uno share dell’1.2%.