Gli ascolti tv di sabato 21 maggio svelano che la sfida dello share è stata vinta da L’Eredità, che ha battuto anche Radio Italia Live – Il Concerto.

Ascolti tv sabato 21 maggio: vince L’Eredità

Nella serata di sabato 21 maggio c’erano grandi aspettative per la messa in onda di Radio Italia Live – Il Concerto, che è finalmente tornato in piazza Duomo dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia.

Nonostante questo atteso ritorno, la sfida dello share è stata vinta da L’Eredità. L’Eredità – Una sera insieme, in onda su Rai1, ha conquistato 2.778.000 spettatori, ottenendo il 20% di share. Radio Italia Live – Il Concerto, in onda su Tv8, ha raccolto 598.000 spettatori, per uno share del 4%. Al secondo posto della classifica, L’Ora Legale, in onda su Canale 5, che è stato scelto da 2.030.000 spettatori, per uno share del 12.9%.

Gli ascolti degli altri canali

FBI e FBI International, in onda su Rai2, hanno conquistato rispettivamente 1.087.000 e 942.000 spettatori, per uno share del 6.4% e del 5.9%. Rai3 ha mandato in onda Sapiens – Un solo Pianeta, raccogliendo davanti allo schermo 824.000 spettatori, per uno share del 5.6%. L’Era Glaciale – In Rotta di Collisione, su Italia1, ha intrattenuto 897.000 spettatori, per uno share del 5.5%.

Io sto con gli ippopotami, su Rete4, ha conquistato 861.000 spettatori, ottenendo il 5.6% di share. Il Giovane Hitler, su La7, è stato scelto da 429.000 spettatori, con uno share del 3.3%. Navalny – Sfida a Putin, sul Nove, ha raccolto 220.000 spettatori, ottenendo l’1.4% di share.