Gli ascolti tv della prima serata di sabato 25 giugno si sono concentrati sulla sfida tra Una voce per Padre Pio e la replica di Tu si que vales.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 25 giugno si sono concentrati sulla sfida tra Una voce per Padre Pio e la replica di Tu si que vales.

Ascolti tv sabato 25 giugno: sfida tra Una voce per Padre Pio e Tu si que vales

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 25 giugno hanno svelato che la sfida più ardua è stata tra Rai1 e Canale 5. La scorsa settimana la replica di Tu si que vales ha ottenuto la vittoria assoluta nella sfida dello share. Questa settimana Canale 5 ha mandato in onda la replica della finale del 2019 di Tu si que vales, raccogliendo davanti allo schermo 1.697.000 spettatori, per uno share del 17.2%.

Rai1 ha deciso di mandare in onda Una Voce per Padre Pio, conquistando 2.024.000 spettatori, ottenendo in questo modo uno share del 16.8%.

Gli ascolti tv di sabato 25 giugno

Rai2 ha mandato in onda Nessuna bugia può rimanere nascosta, che è stato visto da 811.000 spettatori, per uno share del 6.1%. Sapiens – Un solo Pianeta, in onda su Rai3, ha ottenuto 932.000 spettatori e uno share del 7.2%.

Transformers – La vendetta del caduto, in onda su Italia 1, è stato scelto da 577.000 spettatori, con uno share del 4.9%. Lo chiamavano Bulldozer, su Rete4, è stato scelto da 610.000 spettatori, per uno share del 4.9%. La7 ha mandato in onda Un colpo perfetto, scelto da 602.000 spettatori, per uno share del 4.6%. Flight, su Tv8, ha ottenuto 319.000 spettatori e uno share del 2.6%.

Maurizio Minghella – Il Predatore, in onda sul Nove, è stato seguito da 185.000 spettatori, per uno share dell’1.4%.