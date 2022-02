Gli ascolti tv della prima serata di sabato 26 febbraio svelano da chi è stata vinta la sfida dello share tra C'è posta per te e Affari tuoi.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 26 febbraio svelano da chi è stata vinta la sfida dello share tra C’è posta per te e Affari tuoi.

Ascolti tv sabato 26 febbraio: la sfida tra C’è posta per te e Affari tuoi

La prima serata di sabato 26 febbraio ha portato ad una sfida dello share tra C’è posta per te e Affari tuoi – Formato famiglia. Le due trasmissioni sono state le più seguite durante questa prima serata. Il programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, ha conquistato 4.702.000 telespettatori, per uno share del 26.3%. Un leggero calo rispetto alle settimane precedenti, ma una vittoria preannunciata.

Affari Tuoi – Formato Famiglia, in onda su Rai 1, è stato seguito da 3.953.000 telespettatori, per uno share del 17.4% nella prima parte e 2.458.000 telespettatori, con uno share del 14% nella seconda parte, dei Pacchi Celebrity.

Ascolti tv della prima serata di sabato 26 febbraio

Lo Speciale Tg2 Post, in onda su Rai2, è stato seguito da 1.354.000 telespettatori, con uno share del 6.1%.

Insider – Faccia a faccia con il crimine, in onda su Rai3, ha conquistato 835.000 telespettatori, per uno share del 4%. Spie sotto copertura, su Italia 1, ha ottenuto il 4% di share con 887.000 spettatori. Su Rete4 è stato mandato in onda Speciale Controcorrente Guerra, che è stato seguito da 806.000 spettatori, con il 3.6% di share. In Onda Prima Serata, su La7, ha ottenuto il 4.4% di share con 999.000 spettatori e Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 341.000 spettatori, con uno share del 2.5%.

Elysium, su Tv8, ha raccolto 257.000 telespettatori, per uno share dell’1.2%. I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena?, in onda sul Nove, ha raccolto 165.000 spettatori, per uno share dello 0.8%.