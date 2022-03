Gli ascolti tv della prima serata di sabato 5 marzo hanno segnalato un calo per C'è posta per te, mentre Affari tuoi è rimasto stabile.

Ascolti tv sabato 5 marzo: in calo C’è posta per te, Affari tuoi rimane stabile

La vittoria di C’è posta per te nella sfida dello share della prima serata del sabato sera è ormai scontata. Nella serata di sabato 5 marzo, però, la trasmissione di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, ha subito un lieve calo per quanto riguarda gli ascolti, per la seconda settimana consecutiva. C’è posta per te ha raggiunto 4.6 milioni di utenti, con uno share del 26.4%.

Affari Tuoi – Formato Famiglia, in onda su Rai 1, ha mantenuto numeri stabili, molto simili alla scorsa settimana, con un calo leggerissimo. Ha raggiunto 3.7 milioni di spettatori, per uno share del 16.6% nella prima parte e 2.5 milioni di utenti e uno share del 14% nella seconda parte.

Ascolti tv della prima serata di sabato 5 marzo

F.B.I – Stagione 4 Episodio 8 – Fuoco e Pioggia, in onda su Rai 2, ha raggiunto 967.000 telespettatori, per uno share del 4.4%, mentre F.B.I International – Stagione 1 Episodio 8 – Voce del Popolo, sullo stesso canale, ha conquistato 931.000 spettatori, per uno share del 4.7%.

Insider – Faccia a faccia con il crimine, in onda su Rai 3, ha conquistato 817.000 telespettatori, per uno share del 4%. Italia 1 ha mandato in onda il film Inside Out, che ha conquistato 1.120.000 spettatori, per uno share del 5.2%. 007 Skyfall, su Rete 4, è stato scelto da 932.000 spettatori, per uno share del 5%. In onda, su La7, ha ottenuto uno share del 4.5%, con 996.000 spettatori.

Hancock, su Tv8, è stato seguito da 276.000 telespettatori, per uno share dell’1.3%. Putin-Ultimo zar, sul Nove, ha conquistato 503.000 spettatori, per uno share del 2.7%.