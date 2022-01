Gli ascolti tv della prima serata di sabato 8 gennaio 2022 hanno visto sfidarsi C'è posta per te, di Maria De Filippi, e Tali e Quali, di Carlo Conti.

Ascolti tv sabato 8 gennaio: da C’è posta per te a Tali e quali

Nella prima serata di sabato 8 gennaio sono andati in onda diversi nuovi programmi, come C’è posta per te e Tali e quali, che si sono sfidati su Canale 5 e Rai 1. Una sfida importante quella tra Maria De Filippi, che è tornata con una nuova edizione di uno dei suoi programmi televisivi più amati, e Carlo Conti, con lo spin off di uno dei suoi programmi televisivi divertenti e appassionanti.

Chi ha vinto la sfida a colpi di share?

Ascolti tv sabato 8 gennaio: vince C’è posta per te

La sfida degli ascolti della prima serata di sabato 8 gennaio 2022 è stata vinta da Maria De Filippi, con la sua prima puntata della nuova edizione di C’è posta per te, che ha avuto come ospiti Paolo Bonolis e Stefano De Martino. Il programma, andato in onda su Canale 5, è stato seguito da 5.953.000 spettatori, con uno share del 29.2%.

Al secondo posto Carlo Conti, con la prima puntata di Tali e Quali, con protagonisti non famosi, che è stato visto da 3.901.000 spettatori, con uno share del 18.2%.

Ascolti tv sabato 8 gennaio: i dati Auditel

La serie televisiva FBI International, andata in onda su Rai 2, è stata vista da 1.170.000 spettatori, per uno share del 4.7%. Su Rai 3 è andato in onda La fabbrica del mondo, che è stato seguito da 1.219.000 spettatori, con uno share del 5.5%.

Il film d’azione Goldeneye, con Pierce Brosnan e Sean Bean, su Rete 4, ha attirato 658.000 spettatori, per uno share del 3%. Il film d’animazione Zootropolis, su Italia 1, è stato visto da 1.120.000 spettatori, con uno share del 4.7%, mentre Eden – Un pianeta da salvare, condotto da Licia Colò su La7, ha conquistato 471.000 spettatori, per uno share del 2.2%. La commedia romantica Natale a Winters Inn, con Bethany Joy Lenz e Andrew W. Walker, su TV8, ha emozionato 383.000 spettatori, per uno share dell’1.6%, mentre il documentario Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani, sul Nove, ha incuriosito 348.000 spettatori, per uno share dell’1.5%.