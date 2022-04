Gli ascolti tv della prima serata di sabato 9 aprile vedono ancora una volta la vittoria del serale di Amici di Maria De Filippi, con il 26,5% di share.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 9 aprile vedono ancora una volta la vittoria del serale di Amici di Maria De Filippi, con il 26,5% di share.

Ascolti tv sabato 9 aprile: il serale di Amici vince con il 26,5% di share

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 9 aprile vedono ancora una volta la vittoria del serale di Amici di Maria De Filippi, arrivato alla sua quarta puntata. Maria De Filippi è riuscita ancora una volta a conquistare il pubblico, mantenendo il titolo della regina dello share del sabato sera. La puntata del serale di Amici 21, andata in onda su Canale 5 come ogni sabato, ha tenuto incollati allo schermo 4.560.000 spettatori, per uno share del 26,5%.

Un risultato di grande successo, che non è stato raggiunto da nessun altro canale con le trasmissioni trasmesse.

I dati Auditel degli altri canali televisivi

Ulisse, il piacere della scoperta, andato in onda su Rai 1, è stato scelto da 2.604.000 spettatori, per uno share del 13,2%. FBI International, su Rai2, ha conquistato 968.000 spettatori, pari al 4,5% di share. Rai 3 ha mandato in onda Che ci faccio qui, che è stato scelto da 812.000 spettatori, per uno share del 4,1%.

Speciale Controcorrente, su Rete 4, è stato seguito da 676.000 persone, per uno share del 3,1%. Freedom presenta, su Italia 1, ha conquistato 602.000 persone, con uno share del 4,1%. Per quanto riguarda le reti minori, La7, con In Onda, ha conquistato 626.000 spettatori, con uno share del 2,8%. Le qualifiche del Motomondiale 2022-GP Americhe, su Tv8, hanno tenuto incollati allo schermo 338.000 spettatori, per uno share dell’1,6%.

Sfida nucleare-La minaccia di Putin, sul Nove, ha appassionato 431.000 telespettatori, per uno share del 2%.