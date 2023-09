Ascolti tv, 'Sister Act 2' trasmesso da Rai1 vince la serata

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Il film con Whoopi Goldberg, 'Sister Act 2 – Più svitata che mai', trasmesso da Rai1, ha vinto gli ascolti della serata di ieri con 2.127.000 telespettatori e il 13,2% di share. Bene gli Europei di Pallavolo maschile che con la partita Germania-Italia su Rai2 hanno totalizzato 1.867.000 telespettatori e l'11,8%. Al terzo posto si classifica Retequattro che con 'Fuori dal coro' ha ottenuto 1.249.000 telespettatori e il 9,9% di share.

Canale 5 si è piazzato subito fuori dal podio con la serie 'Beyond Paradise', vista da 218.000 telespettatori pari all’8,.2% di share, mentre Italia 1 con 'Battiti Live – Compilation' ha conquistato 1.075.000 telespettatori e l’8%. Su Rai3 'Speciale Petrolio' ha interessato 698.000 telespettatori con il 4,8% e La7 con 'The Queen – La Regina' ne ha raccolti 510.000 con il 3%. Sul Nove 'Il mio nome è Nessuno' ha registrato 330.000 telespettatori e il 2,1% e Tv8 chiude la classifica del prime time con la replica di 'Name That Tune' vista da 249.000 telespettatori pari all’1,7% di share.

Nell'access prime time Rai1 con 'Techetechetè' ha ottenuto 3.279.000 telespettatori e il 17,8% di share e Canale 5 con 'Paperissima Sprint' ne ha totalizzati invece 2.848.000 con il 15,5%. Anche nel preserale la vittoria va alla rete ammiraglia Rai che con 'Reazione a catena' ha registrato 3.520.000 telespettatori con il 27,3% contro i 2.179.000 e il 17,7% di 'Caduta Libera!' su Canale 5. Nel complesso le reti Mediaset hanno fatto l''en plein' aggiudicandosi la prima serata, con 6.900.000 telespettatori e il 38,62% di share, la seconda serata, con 3.441.000 e il 42,15%, e l'intera giornata con il 39% di share e 2.865.000 telespettatori.