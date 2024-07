Ascolti tv, testa a testa in prime time di domenica 21 luglio

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Testa a testa in termini di telespettatori ieri sera nel prime time degli ascolti. La replica di 'Mina Settembre', andata in onda su Rai1, ha infatti ottenuto 1.689.000 telespettatori pari al 12,6% di share mentre su Canale 5 la serie 'Segreti di famiglia&...

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – Testa a testa in termini di telespettatori ieri sera nel prime time degli ascolti. La replica di 'Mina Settembre', andata in onda su Rai1, ha infatti ottenuto 1.689.000 telespettatori pari al 12,6% di share mentre su Canale 5 la serie 'Segreti di famiglia' ha interessato 1.668.000 telespettatori registrando uno share più alto pari al 14,78%. Terzo posto per Rai3 con 'Report' che su Rai3 ha totalizzato 904.000 telespettatori e il 7% di share.

Da segnalare, in particolare, che l’edizione straordinaria del Tg1 in onda dalle 20.35 dedicata al ritiro della ricandidatura alla Casa Bianca del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, è stata seguita da 2.438.000 (share del 17,5%). Su Italia1 la prima puntata di 'Tilt – Tieni il tempo' è stata seguita da 786.000 telespettatori (share del 7,03%) mentre su Rai2 'Tg2 Speciale' sull'addio di Biden alla ricandidatura alla Casa Bianca ha registrato 522.000 telespettatori e uno share del 3,72%. Sempre su Rai2 il film 'Il velo nuziale- Luna di miele in Grecia' ha conquistato 406.000 telespettatori (share del 3,5%). Su Retequattro il film 'Pearl Harbor' è stato visto da 452.000 telespettatori (share del 5,51%) mentre su 'Tv8 Italia’s Got Talent – Best of ' ha interessato 404.000 telespettatori (share del 3,40%). Su Nove 'Little Big Italy' è stato visto da 382.000 telespettatori (share del 2,94%). Chiude gli ascolti del prime time La7 con il film 'Truth – Il prezzo della verità' visto da 208.000 telespettatori, (share del 2,41%).