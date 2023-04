Ascolti tv, 'Un passo dal cielo' vince il prime time

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la fiction 'Un passo dal cielo', arrivata alla sua settima edizione, vista da 3.658.000 telespettatori pari a uno share del 19,6%. Secondo gradino del podio per Tv8 con la partita di ritorno dei Quarti di Europa L...

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la fiction 'Un passo dal cielo', arrivata alla sua settima edizione, vista da 3.658.000 telespettatori pari a uno share del 19,6%. Secondo gradino del podio per Tv8 con la partita di ritorno dei Quarti di Europa League Roma–Feyenoord seguita da 2.036.000 telespettatori, (share del 10,58%). Terzo posto per Canale 5 con il film 'Un boss in salotto' che ha totalizzato 1.916.000 telespettatori e uno share del 10,35%.

Fuori dal podio su Rai3 'Splendida Cornice' condotto da Geppi Cucciari ha interessato 954.000 telespettatori (share del 4,6%) mentre su Retequattro 'Dritto e Rovescio' ha realizzato 924.000 telespettatori e uno share del 6,2%. Su Italia1 'Back to school' è stato visto da 801.000 telespettatori (share del 5,63%) mentre su La7 'PiazzaPulita' ne ha ottenuti 790.000 (share del 5,35%). Chiudono gli ascolti del prime time Rai 2 con il film 'After 2' visto da 517.000 telespettatori (share del 2,6%) e Nove con 'Faking It – Bugie o verità?' che ha totalizzato 239.000 telespettatori (share 2%).

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Cinque minuti' con Bruno Vespa ha registrato 4.168.000 telespettatori e uno share del 21%. A seguire, sempre su Rai1, 'Affari Tuoi' condotto da Amadeus 1 ha interessato 4.435.000 telespettatori (share 20,7%). Su Canale 5 invece 'Striscia la notizia' è stata seguita da 3.547.000 telespettatori (share del 16,57%). Nella fascia preserale 'L’Eredità' su Rai 1 ha interessato 3.930.000 telespettatori (share del 25,9%) mentre su Canale 5 'Avanti un altro!' è stato seguito da 3.058.000 telespettatori (share del 20,89%).

Nel complesso le reti Mediaset hanno prevalso nella prima serata con 7.285.000 telespettatori e uno share del 34,73%, nella seconda con 3.330.000 telespettatori e uno share del 33,86% di share e nell'intera giornata con 3.077.000 telespettatori e uno share del 36,78%.