Anche per venerdì 18 marzo Milly Carlucci con il suo "Cantante Mascherato" ha conquistato la serata con il 17,59% di share. Bene anche Canale 5.

Il Cantante Mascherato si conferma il programma più visto della serata con il 17,59% di share, seguito dalla fiction di Canale 5 “Più forti del destino” con il 12,14%. Questo è quanto emerge dai dati diffusi da Auditel relativi a venerdì 18 marzo.

Bene anche per Rete 4 che con la trasmissione “Quarto Grado” ha tenuto incollati oltre un milione e mezzo di telespettatori.

Ascolti tv 18 marzo, gli altri risultati della fascia serale

Tra le reti che hanno fatto risultati positivi in termini di ascolti si segnala anche Italia 1 che con il film John Wick. Capitolo 2 ha segnato un 6,88% di share. Altrettanto bene anche Fratelli di Crozza sul Nove che ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.397.000 telespettatori con il 6,2% di ascolti.

Propaganda Live ha segnato il 5,5% di share. Seguono infine NCIS su Rai 2 (3.64%), Sorry We Missed You su Rai 3 (2,86%) e Quattro matrimoni su Tv8 (1.7%).

La fascia Access Prime Time

Rai 1 si è confermata regina della serata anche nella fascia Access Prime Time con “I soliti ignoti – il ritorno” che ha totalizzato un buon 20,77% di share. Canale 5 segue a ruota con il suo “Striscia la Notizia” che registra 3.756.000 telespettatori e uno share del 15,79%.

Otto e Mezzo su La7 e NCIS su Italia 1 segnano rispettivamente il 7,29% e il 6,46% di share. Risultato positivo per “Un posto al sole” che ha comunque raccolto 1.608.000 di telespettatori (share 6,76%). Rimanendo sempre su Rai 3 segnaliamo che la trasmissione “Che succ3de?” ha registrato il 3,48% di share, mentre Tg2 Post ha segnato il 4,64%. Risultato simile per Stasera Italia su Rete 4 (4,88%).

Infine Don’t Forget thre Lyrics sul Nove e Guess My Age su Tv8 hanno segnato rispettivamente 1,8 e 1,4% di share.

La fascia preserale

Infine guardando alla fascia preserale segnaliamo che Rai 1 ha fatto l’En Plein con “L’eredità – la sfida” (21,99%) e “L’eredità” (26,36%). Canale 5 con “Avanti il primo!” ha segnato il 14,74%, mentre “Avanti un altro!” ha registrato un netto 18,36%. Risultati simili per “Tempesta d’amore” su Rete 4 (3,78%), “The Good Doctor” su Rai 2 (3.08%) e CSI Miami su Italia 1 (3%).