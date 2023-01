Ashley Olsen si sposa: cerimonia top secret con Louis Eisner

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti Ashley Olsen sarebbe convolata a nozze con il fidanzato Louis Eisner con una cerimonia privata in una villa a Bel Air.

Ashley Olsen: la cerimonia di nozze

Dopo cinque anni di fidanzamento l’ex star Disney Ashley Olsen sarebbe convolata a nozze con il fidanzato, l’imprenditore Louis Eisner. La cerimonia si sarebbe svolta in forma strettamente privata in una lussuosa villa a Bel Air, ma nessuna foto dell’evento sarebbe stata condivisa via social. Secondo i rumor in circolazione all’evento sarebbero state presenti le sorelle di Ashley e alcuni degli amici vip della coppia.

Le due sorelle Olsen non possiedono profili social, e da sempre cercano di tenere la loro vita privata nel massimo riserbo. Ashley aveva già fatto parlare di sé nei mesi scorsi, quando un prezioso anello di fidanzamento era apparso al suo anulare.

Ashley Olsen: la vita privata

Dal 2017 Ashley è legata a Louis Eisner, mentre in precedenza era stata legata all’attore Justin Bartha. Sua sorella gemella Mary Kate, più volte balzata agli onori delle cronache internazionali per via dei suoi disturbi alimentari, è stata invece a lungo legata al banchiere Olivier Sarkozy, fratellastro dell’ex presidente Nicolas Sarkozy.

Le due sorelle hanno progressivamente abbandonato la loro carriera nel mondo del cinema e entrambe hanno acquisito popolarità come stiliste.