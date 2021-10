Asi: si è svolta nel week-end a Siena la 'staffetta della vita' (2)

(Adnkronos) – Marco Pietrogiacomi Coordinatore Nazionale del Settore Progetti Speciali, il cui referente è Vescovi, ha aggiunto un dettaglio significativo a nome di tutti gli organizzatori: “Abbiamo promosso un evento unico nel suo genere e presentato anche un progetto Erasmus per farlo diventare un Campionato Europeo.

Quindi un grande successo di un grande lavoro di squadra”

Il Senatore Claudio Barbaro Presidente Asi Nazionale, infine, ha concluso: “Iniziative di questo tipo rientrano esattamente nella filosofia di ASI. Quella di promuovere lo sport e i suoi valori, la socialità, lo spirito di aggregazione. E se, come in questo caso, ad essere coinvolta è la famiglia, allora tutto diventa ancor più importante. Come importante è la scelta di coinvolgere le principali piazze dei più importanti centri cittadini.

Lo sport al centro della vita della città è un’altra felice intuizione degli organizzatori”.

Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, è tra i più importanti e rappresentativi Enti di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni sin dalla sua costituzione nel 1994. Oltre alla sede nazionale, Asi conta 130 sedi territoriali, 70 Settori tecnici-sportivi e più di 5000 operatori e collaboratori presenti su tutto il territorio nazionale. Asi riunisce le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive e i circoli culturali che decidono di affiliarsi a lei per portare avanti le proprie attività sportive ludico/ricreative e culturali.

Attraverso la sua struttura centrale e periferica e grazie al suo tessuto associativo, Asi ogni giorno è impegnata a promuovere e diffondere lo sport e i valori ad esso collegati, nonché a contribuire alla diffusione della pratica sportiva (e del suo insegnamento) come elemento imprescindibile di benessere e civiltà.