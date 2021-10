Asi, si è svolta nel week-end a Siena la 'staffetta della vita'

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – Squadre miste e con i componenti di età varia. Si è svolta nel weekend la 'staffetta della vita', un'iniziativa a carattere nazionale, rientrante nel Campionato Nazionale Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) staffetta in piazza finalizzata alla promozione dell’agonismo culturale e sociale, evento patrocinato dal Comune di Siena.

Le selezioni regionali sono state organizzate nelle piazze più belle d’Italia dai comitati regionali Asi.

Le squadre vincitrici hanno partecipato alla finale nazionale che si è disputata a Siena presso la Fortezza Medicea, alla presenza delle istituzioni. A correre sono uomini e donne insieme. Nel dettaglio: 5 componenti, 3 uomini e 2 donne. La corsa ha coinvolto il cuore del centro cittadino senese, le squadre erano composte da varie fasce d’età: Under 14, Under 25, Under 35, Under 50 e Over 51.

L'evento si è concluso con la premiazione delle prime tre squadre classificate: 1) Area Nissolino Roma 2) – Fiamma Catanzaro 3) – Atl castrovillari

Hanno consegnato i riconoscimenti ai vincitori il Senatore Claudio Barbaro, Presidente Asi, Sandro Giorgi Responsabile settore Atletica Leggera, il Sindaco di Siena Luigi De Mossi, il Senatore Manuel Vescovi. “Un evento che pone al centro la famiglia e il ciclo della vita, per questo mi trovo qui a sostegno di questa iniziativa", ha detto Vescovi in merito alla manifestazione”.

“Per me e la nostra amministrazione è un onore aver accolto una così bella iniziativa che pone al centro la promozione dello sport e della vita – ha evidenziato De Mossi, un contesto la Fortezza Medicea che ha beneficiato di una iniziativa in grado di declinare lo sport e la competizione come valori sani”.