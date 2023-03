Asilo per cani chiuso dai carabinieri del NAS perché irregolare

Chiuso asilo per cani irregolare

A Vimercate, in provincia di Monza, i carabinieri del NAS di Milano hanno chiuso un asilo per cani irregolare. L’asilo, infatti, non era registrato all’anagrafe degli animali da affezione.

Alla rappresentante legale della struttura, una donna di 31 anni è stata comminata una multa di mille euro. I 14 cani di varie razze, ospiti dell’asilo sono stati affidati ai loro proprietari.

Campagna per garantire il benessere degli animali

Il controllo da parte delle forze dell’ordine è stato effettuato nell’ambito di una specifica campagna di verifiche a livello nazionale per stabilire un’adeguata gestione delle strutture al fine di garantire il benessere dei cani e dei gatti presenti nell’asilo.

I carabinieri del Nas hanno effettuato il sopralluogo con l’ausilio del personale sanitario A.T.S. competente. Le strutture che ospitano animali d’affezione per motivi di tutela, allevamento, sanitari, amatoriali o commerciali devono necessariamente essere registrate nell’anagrafe degli animali d’affezione dall’ATS territorialmente competente. Per ottenere questa registrazione bisogna presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune, il quale provvederà a verificare che ci siano i requisiti richiesti.

