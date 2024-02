ASL Toscana Sud Est, progetto inclusivo oltre le pari opportunità

Milano, 8 feb. (askanews) – L’Azienda Usl Toscana Sud Est è la prima azienda sanitaria in Italia ad adottare la DE&I strategy, una visione gestionale che potenzia e supera il concetto di “pari opportunità”, promuovendo il riconoscimento e la valorizzazione di tutte le caratteristiche individuali in un orizzonte valoriale condiviso in cui rispetto, inclusione e percorsi di equità massimizzano il potenziale di ogni persona che lavora e opera in azienda. Il direttore generale ASL Toscana Sud Est, Antonio D’Urso, ha spiegato l’idea di inclusione che sostiene il progetto.