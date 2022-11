ASPI, esercitazione sull'A1 per la sicurezza in galleria

ASPI, esercitazione sull'A1 per la sicurezza in galleria

Roma, 30 nov. (askanews) – All’interno della Galleria del Barco Nord, situata al km 540 dell’Autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto tra Mascherone Ovest

e Guidonia Montecelio, si è svolta un’esercitazione congiunta tra Autostrade per l’Italia, Vigili del Fuoco, 118, Polizia Stradale e Polizia di Stato. La simulazione è iniziata in orario notturno a traffico chiuso per consentire agli operatori coinvolti di operare in massima sicurezza e, soprattutto, in condizioni pressocché identiche a quelle che possono verificarsi in casi di

reale emergenza.

Nel dettaglio, l’esercitazione prevedeva la simulazione di un incidente con coinvolgimento di un mezzo pesante e di quattro vetture. In particolare, alla riproduzione del sinistro ha partecipato un mezzo con a bordo dei passeggeri non vedenti. L’occasione è stata, infatti, utile per sperimentare un protocollo di soccorso sottoscritto tra l’Associazione non vedenti ed i vigili del fuoco.

A presentare e raccontare lo svolgimento della simulazione è stato Francesco Console, Direttore del V Tronco di Autostrade per l’Italia: “Abbiamo simulato un evento di incidente in galleria tra un mezzo pesante ed un mezzo leggero.

Il primo presentava un principio di incendio con conducente ferito ed incastrato. Abbiamo avviato tutti i soccorsi necessari; inoltre è stato simulato che, all’interno di una delle vetture coinvolte nell’incidente, ci fossero a bordo delle persone ipovedenti, le quali richiedono una procedura di salvataggio più complicata”.

Dopo i primi accertamenti sanitari operati dalla squadra mobile della Polizia Stradale e dal 118, sul posto sono intervenuti i mezzi ed il personale di Autostrade per l’Italia, che hanno provveduto a segnalare l’incidente ed a correggere il traffico sul tratto interessato secondo i piani di emergenza previsti nel caso simulato, e le squadre dei Vigili del Fuoco di Roma che sono

stati chiamati a simulare l’intervento su un mezzo pesante incendiato ed il soccorso al conducente rimasto incastrato nel mezzo stesso.

A parlare dei dettagli dell’intervento è stato l’ingegnere Stefano Bucciarelli, funzionario del comando dei Vigili del Fuoco di Roma: “Abbiamo provato e testato l’efficienza

del dispositivo di soccorso, sia come presupposto principale per lo spegnimento dell’incendio, sia nel salvataggio delle persone. Siamo dovuti intervenire per mettere in sicurezza tre persone affette da disabilità visiva e per farlo abbiamo applicato una linea guida di intervento in corso di sperimentazione”.