Aspi, Mari: "Nuovo tratto 3 corsie A1 paradigma per opere da realizzare"

Firenze, 18 mar. – (Adnkronos) – "L'opera ha una rilevanza particolare anche nei confronti della collettività; la sua realizzazione ha attraversato un intero periodo di trasformazione dell'azienda e l'opera ha potuto arricchirsi sul piano del rispetto ambientale: sono stati infatti introdotti tutti i principi di eco-compatibilità, della sicurezza, sul piano della socialità.

Inoltre, rispecchia i canoni più avanzati da tutti i punti di vista, e si può considerare come un riferimento per l'attività pregressa, come una cerniera fra il passato e il presente per Aspi, ma può costituire anche un paradigma valido per le nuove opere da realizzare, e queste non mancano". Lo ha detto Giuliano Mari, presidente di Autostrade per l'Italia, intervenendo questa mattina a Barberino di Mugello (Firenze) alla cerimonia di apertura del tratto a tre corsie dell'A1 tra Barberino e Firenze Nord.