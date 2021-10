Aspi, rettore Federico II: "Modello Academy è direzione giusta"

Napoli, 28 ott. (Adnkronos) – "La Smart infrastructures Academy rientra nelle azioni intraprese nel percorso di collaborazione tecnico-scientifica tra Federico II e Aspi". Lo dichiara il rettore dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, Matteo Lorito, in occasione della cerimonia inaugurale dei corsi dell'accademia sulla sicurezza delle infrastrutture nel polo universitario di San Giovanni a Teduccio, zona orientale di Napoli.

"Il format adottato – spiega Lorito – è molto flessibile e garantirà sia il lifelong learning delle figure professionali già presenti in azienda sia per la formazione avanzata ed il reclutamento di giovani laureati. L'obiettivo è duplice: consentire di aggiornare e di formare i profili tecnici che potranno garantire ad Aspi di portare avanti un'azione costante per la sicurezza delle infrastrutture è una grande opportunità perché include giovani nostri laureati o laureandi ma anche personale che andrà in azienda si aggiunge a lungo e al lungo elenco di Academy una delle ultime nate".

Lorito fa notare che l'Academy "parte in un giorno un po' particolare, perché è appena stato approvato al Senato il ddl sulle lauree abilitanti. Vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta, quella di portare i ragazzi sempre più vicini al mondo del lavoro, in modo che possono trovare lavoro e dare il vero contributo al paese, specialmente alla luce del Pnrr. Il modello delle Academy funziona è una preparazione che non sostituisce ma integra il percorso tradizionale"; conclude il rettore.