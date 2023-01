Aspi, Tomasi: dal 2023 cantieri per 14 mld, svolta per il Paese

Aspi, Tomasi: dal 2023 cantieri per 14 mld, svolta per il Paese

Aspi, Tomasi: dal 2023 cantieri per 14 mld, svolta per il Paese

Cinisello Balsamo (Milano), 10 gen. (askanews) -Parte dal Milanese il 2023 di Autostrade per l’Italia che a Cinisello Balsamo, nell’hinterland del capoluogo lombardo, ha inaugurato una piazza pubblica sopraelevata da 7mila metri quadrati per garantire il passaggio ciclopedonale sulla A4 Milano-Brescia. Un’intervento da 1,6 milioni di euro che ricuce il territorio comunale in un’ottica di mobilità dolce e sostenibile. Un simbolo nell’anno in cui partiranno cantieri in tutto il Paese, con interventi per 14 miliardi di euro che serviranno a potenziare la rete.

Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. “Stiamo lavorando con grande determinazione sia sulle attività di ammodernamento che di potenziamento della rete – ha spiegato – Abbiamo sviluppato moltissimi progetti, nel 2023 apriremo la maggior parte dei cantieri. Sono 14 miliardi di investimento che lanceremo a partire da quest’anno”.

Progetti sparsi per l’Italia, con gli assi principali nel potenziamento del nodo di Bologna e la gronda di Genova, l’investimento – lo definisce Tomasi – “più importante per l’azienda e il Paese”.

“Abbiamo due necessità: una di investire sul potenziamento dell’infrastruttura, l’altro di investire sul potenziamento della sostenibilità in modo tale che utilizzando queste infrastrutture possiamo essere più sostenibili anche da un punto di vista ambientale – ha affermato – Se riusciamo a raggiungere i due obbiettivi abbiamo fatto la svolta per l’economia del Paese”.

Un obiettivo condiviso dal governo, come ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, a Cinisello Balsamo per l’inaugurazione della piazza sulla A4.

“Ho voluto cominciare l’inizio di quest’anno andando a toccare con mano qualcosa che o è già finita o sta procedendo spedita – ha detto – Noi al ministero stiamo immaginando l’alta velocità che unisca nord e sud, il ponte che unisca la Sicilia al resto del Paese, la Pedemontana Lombarda, la gronda di Genova, il tunnel sotto il Brennero e l’alta velocità Torino-Lione. E’ fondamentale lavorare e viaggiare in sicurezza”.

Partendo dalla rinnovare del codice della strada, con educazione stradale nelle scuole e sanzioni più efficaci.