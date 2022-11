Ass. Bolognini: "Lombardia in prima fila nel sostegno a scuole professionali"

Milano, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) - “La Lombardia è la regione che maggiormente sostiene, con interventi e contributi, i programmi delle scuole professionali e degli Its. Ogni possibilità per i ragazzi di entrare in contatto con il mondo del lavoro, di fare esperienza e di ma...

(Adnkronos/Labitalia) – “La Lombardia è la regione che maggiormente sostiene, con interventi e contributi, i programmi delle scuole professionali e degli Its. Ogni possibilità per i ragazzi di entrare in contatto con il mondo del lavoro, di fare esperienza e di maturare competenze e conoscenze che poi serviranno, in contatto con il mondo del lavoro, è da noi sostenuta". Così Stefano Bolognini, assessore allo Sviluppo Città metropolitana, giovani comunicazione di Regione Lombardia, a margine dell'inaugurazione ieri sera del laboratorio 'Greenhouse', progetto promosso da Haier e Opere Sociali Don Bosco.

"Questo progetto – aggiunge Bolognini – rientra in un percorso più ampio di esperienze che noi sosteniamo. È stato bello vedere oggi dei ragazzi che hanno voglia di imparare, di crescere, di studiare, di formarsi e di lavorare. In un momento in cui talvolta i giovani, soprattutto dopo la pandemia, non sono descritti in modo positivo, abbiamo qui a Sesto San Giovanni dei ragazzi che si impegnano, vanno a scuola e attraverso la formazione professionale costruiscono il loro futuro".

"Si tratta di uno straordinario esempio di attivismo giovanile che abbiamo la necessità di sostenere, valorizzare e raccontare perché possa dare agli studenti merito per quello che fanno", conclude.