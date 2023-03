Assad a Mosca da Putin, la Siria sostiene l'"operazione speciale"

Mosca, 15 mar. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto l’omologo siriano, Bashar al Assad, mentre Mosca è impegnata a favorire una normalizzazione dei rapporti tra Siria e Turchia. Il devastante terremoto del 6 febbraio scorso ha aggravato la situazione umanitaria in Siria e la Russia sta facendo il possibile per aiutare il Paese, ha detto Putin a inizio incontro.

Da parte sua il presidente siriano ha ringraziato per il sostegno ricevuto e ha espresso il suo sostegno alla Russia nel conflitto in corso in Ucraina: “Voglio approfittare di questa opportunità, perché questa è la mia prima visita dall’inizio dell’operazione speciale, e ribadire il sostegno della Siria all’operazione speciale”, ha detto Assad, citato dall’agenzia di stampa Ria. I due presidenti si sono incontrati l’ultima volta nel settembre del 2021, sempre a Mosca.