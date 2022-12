Assalto Capitol Hill, Commissione chiede di incriminare Trump

Washington, 20 dic. (askanews) – La commissione d’inchiesta parlamentare americana che da quasi due anni sta indagando sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 ha votato all’unanimità il rapporto finale in cui raccomanda al dipartimento di Giustizia di incriminare Donald Trump per una serie di pesanti reati, fra cui insurrezione, ostruzione di un procedimento ufficiale e associazione a delinquere per frodare il governo gli Stati Uniti.

“Ogni presidente nella nostra storia ha difeso il trasferimento ordinato di potere tranne uno, il 6 gennaio 2021 è stata la prima volta che un presidente americano ha rifiutato il suo dovere costituzionale di trasferire il potere pacificamente al successivo – ha detto Liz Cheney, repubblicana, vicepresidente della Commissione – sottolineando che Trump restò seduto nella sala da pranzo, fuori dello Studio Ovale, a guardare in tv la violenta sommossa a Capitol Hill senza fare una dichiarazione pubblica per ordinare ai suoi supporter di disperdersi.

È la prima volta nella storia americana che il Congresso decide di deferire un ex presidente, il deferimento non obbliga comunque in alcun modo il dipartimento di Giustizia ad attivarsi.