Assalto Cgil: dopo lettura sentenza in aula cori e saluti romani

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – Momenti di caos in aula in tribunale a Roma dopo la sentenza di condanna per l’assalto alla sede della Cgil avvenuta nel corso della manifestazione ‘no green pass’ del 9 ottobre del 2021. Applausi di scherno, grida ‘vergogna’ e braccia alzate con il saluto romano sono stati rivolti da alcune persone presenti tra il pubblico in aula verso la corte. Tra i condannati dai giudici della prima sezione penale del tribunale a pene superiori agli otto anni, Giuliano Castellino, Roberto Fiore e Luigi Aronica.