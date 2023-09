Asse Salvini-Le Pen per le europee, questione migranti al centro

Pontida (Bg), 18 set. (askanews) – La Lega a Pontida con Marine Le Pen e Giorgia Meloni a Lampedusa con Ursula von der Leyen, “sono la sintesi di uno stesso obiettivo e destino

comune”. Matteo Salvini ha chiarito subito dal palco allestito sul “pratone” bergamasco che “la Lega è garante del fatto che questo governo durerà per tutti i cinque anni. Ma al centro del raduno leghista c’è la questione migranti che unisce il partito di Le Pen e la Lega di Salvini.

La leader del Rassemblement National (RN) ha lodato il ministro delle infrastrutture e ha lanciato l’allarme.

“Stiamo difendendo i nostri popoli dalla sommersione migratoria organizzata oggi. Difendiamo i nostri popoli come ha fatto Matteo in modo brillante, con tanto coraggio e combattività quando ne aveva il potere. Riducendo in modo spettacolare il numero dei migranti” ha detto Le Pen aggiungendo che nell’isola di 6.000 abitanti, sono arrivati più di 6.000 migranti in un solo giorno.

“Guai al popolo i cui leader non prendono subito misure per affrontare questa sfida gigantesca” ha aggiunto.

Sulla stessa linea il leader leghista.

“Sull’immigrazione non c’è molto da aggiungere. Ho fatto, sto facendo, farò e insieme faremo tutto ciò che è democraticamente consentito per bloccare l’immigrazione che rischia di essere disastrosa. Vanno studiati tutti i mezzi necessari per bloccare l’invasione e, se necessario, utilizzato. Qualsiasi mezzo necessario.”

La visita di Le Pen alla kermesse leghista non ha precedenti, visto che nessun “esterno” aveva mai parlato dal palco di Pontida nelle precedenti 34 edizioni della

manifestazione inventata da Umberto Bossi, assente ormai dal 2017.

Di fatto è l’apertura di una lunghissima campagna elettorale per le europee che punta sull’unità del centrodestra italiano, senza lasciare aperta la possibilità di far parte di una maggioranza europea, come l’attuale, della quale faccia parte il Pse.