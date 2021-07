Asse verde sulla ferrovia Cadorna-Malpensa, sogno di Fnm avanza

Milano, 2 lug. (askanews) – L’asse ferroviario che collega la stazione di Milano-Cadorna con l’aeroporto di Malpensa ambisce a diventare la spina dorsale di un nuovo sviluppo sostenibile dell’area metropolitana milanese, che avrà come centri nevralgici, oltre a Cadorna e Bovisa, anche le stazioni di Saronno e Busto Arsizio, che saranno ammodernate e dotate di nuove funzioni. Lo prevede il progetto di rigenerazione urbana ed extraurbana Fili, promosso da Fnm, Ferrovienord e Trenord insieme a Regione Lombardia, che include la creazione di una pista ciclabile di 72 chilometri e la messa a dimora di 800.000 mila alberi.

Per le Nord, sottolinea il presidente di Fnm Andrea Gibelli, l’operazione coincide con un importante cambio di paradigma: “Non ci interessa più – ha detto – solo spostare la gente dal punto A al punto B, ma vogliamo contaminare in termini progettuali ampie aree del territorio che attraversiamo con alberi, piste ciclabili e nuove infrastrutture contraddistinte da grandi architetture”.

Tra queste c’è la nuova sede di Fnm, che sarà costruita in una parte dello scalo di Bovisa, e altri progetti che riguardano un’area complessiva di oltre 188.000 metri quadrati.

Il tutto, aggiunge il presidente della Lombardia Attilio Fontana, facendo leva sui 210 milioni di euro già assegnati dalla Regione. “È un progetto che si riferisce a una stecca che va da Milano fino a Malpensa, che coinvolge tante città, tante zone che vengono recuperate. Credo sia un’ennesima dimostrazione di come la Lombardia voglia effettivamente andare in questa direzione non a parole, ma con i fatti”.

L’area più preziosa è senz’altro quella dei binari di Cadorna, che verranno coperti per lasciare spazio ad aree verdi, percorsi pedonali e nuove funzioni urbane oltre a un sistema tecnologico, battezzato “foresta sintetica pensile”, in grado di produrre ossigeno, assicurano i progettisti, come e più delle piante vere.