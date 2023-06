Assegnati i Pachino Igp award in Senato

Roma, 23 giu. (askanews) – Consegnati in Senato i “Pachino Igp Award”, riconoscimento istituito dal Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino e che a partire da quest’anno sarà assegnato a personaggi di spicco del mondo istituzionale, dell’agroalimentare, del giornalismo e dello spettacolo che si sono distinti nella valorizzazione del nostro Made in Italy.

Per il 2023 gli “Oscar” del Pachino Igp sono stati assegnati a: Beppe Convertini (conduttore di “Linea Verde” e di “Azzurro..Storie di Mare” in partenza domenica 30 luglio su Rai1), e Alessandro Circiello (Resp. Media & Public Affairs della Federcuochi)

“I prodotti italiani sono i più gustosi e i più variegati in assoluto come del resto la nostra cucina. Ed è importante tutelarli perchè spesso vengono imitati ed è quindi fondamentale dar valore a quello che è il prodotto made in Italy”, dice Convertini.

Per Circiello “Il segreto è mangiare sano, scegliendo italiano e i migliori

ingredienti li abbiamo sempre nella nostra bella Italia e a volte non ci rendiamo nemmeno conto di quello che abbiamo in casa”.

Premiati anche Gioacchino Bonsignore (titolare della rubrica “Gusto” del TG5 Mediaset) e Maurizio Forte (Dir. Ufficio di Coordinamento e Promozione del Made in Italy di ITA – Italian Trade Agency).

La consegna dei riconoscimenti si è tenuta presso la Sala Nassirya di Palazzo Madama, alla presenza del Vicepresidente della Commissione Agricoltura del Senato, Sen. Giorgio Maria Bergesio, del Presidente del Consorzio di Tutela della Igp Pomodoro di Pachino Sebastiano Fortunato, del Sindaco di Pachino

Carmela Petralito, del Sindaco di Portopalo di Capo Passero Rachele Rocca, del Cda del Consorzio e di numerosi rappresentanti della filiera del pomodoro.

Il Presidente Fortunato, a nome di tutto il Consorzio, ha voluto poi ringraziare il Sen. Gian Marco Centinaio, che ha ospitato l’iniziativa, per l’impegno con il quale ha sempre portato avanti la promozione e la tutela del nostro Made in Italy.

L’incontro, condotto dalla giornalista del TG2 Manuela Moreno, è stato anche l’occasione per fare il punto sul percorso di internazionalizzazione del Consorzio, che ha ribadito l’importanza di riaprire i canali commerciali attualmente interdetti al pomodoro italiano.

Sebastiano Fortunato, presidente Consorzio di Tutela Igp Pomodoro di Pachino:

“Alle istituzioni vogliamo fare un appello sia in termini di competitività nei mercati europei sia per la riapertura di mercati importanti come il Canada e gli Stati Uniti”.