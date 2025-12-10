Assegnati i premi per Terzo Settore "GenP - Giovani che partecipano"

Roma, 10 dic. (askanews) – Sono stati assegnati a Roma i riconoscimenti ai tre vincitori del Premio “GenP – Giovani che partecipano”, una nuova iniziativa dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio che premia le organizzazioni non profit che promuovono la partecipazione giovanile e coinvolgono gli under 35 nei loro organi di amministrazione.

Secondo l’indagine “Verso una nuova leadership del Terzo settore” realizzata da Percorsi di Secondo Welfare insieme all’Osservatorio Statistico sul Terzo Settore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nell’ambito del premio nazionale “GenP – Giovani che partecipano” promosso da Acri, solo il 7,1% degli enti è guidato da under 35.

Lo studio evidenzia però che dove questo accade emergono segnali di rinnovamento, maggiore equilibrio di genere e un forte radicamento territoriale.

Bernabò Bocca, Vicepresidente vicario Acri, ha spiegato: “Devo dire che abbiamo avuto 480 candidature a questo premio, di queste ne sono state scelte tre, quindi bravissimi i vincitori ma bravi anche gli altri, perché vedere dei giovani under 35 che si impegnano in prima persona in associazioni di volontariato nel terzo settore è una cosa molto motivante per il nostro Paese”.

La ricerca presentata a Roma rivela che l’incidenza di giovani leader è maggiore nelle regioni meridionali e che i legali rappresentanti under 35 hanno un’età media di 31 anni. I vincitori dell’edizione 2025 del Premio “GenP” sono stati: Aps Univox di Bari, Lo Snodo di Erba, Congerie di Montecassiano.

Simona Gatto, Vicepresidente Aps Univox, ha spiegato: “Abbiamo vinto GenP con il progetto “BenEssere InCorso”, che è un progetto che mira a sensibilizzare sul benessere psicologico i giovani ma si è occupato anche di incrementare l’interesse dei giovani nello studio per cercare di diminuire sempre di più lo stigma che c’è sulla salute mentale e sull’accesso che c’è anche alla salute mentale”.

Simone Pelucchi, Presidente de Lo Snodo, ha illustrato il lavoro che svolge l’associazione: “Abbiamo lo sportello psicologico gratuito per i giovani attivo in diverse sedi, facciamo tante attività diverse con le scuole del territorio e poi facciamo eventi di sensibilizzazione sui temi ambientali, sul tema dei diritti umani e della cittadinanza attiva”.

Valentina Compagnucci dell’APS “Congerie di Montecassiano” ha spiegato: “Il progetto con il quale abbiamo partecipato e vinto questa prima edizione del premio GenP – Giovani che partecipano è I fiumi della fornace – Una festa della Poesia. Si materializza nei mesi estivi, durante una laboratorio di scenografia, di arti visive, di architettura, di urbanesimo tattico, di eventi performativi se sostanzialmente nella ultima settimana di agosto prende forma questa grande programmazione culturale che lo scorso anno ha coinvolto più di 60 artisti”.