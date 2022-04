Assegnato il Premio Industria Felix 2022 a 57 aziende lombarde

Milano, 1 apr. (askanews) – Conferita a 57 imprese lombarde l’ “Alta Onorificenza di Bilancio” del “Premio Industria Felix”. Il premio è stato assegnato nel corso del 40° evento “Industria Felix”, che si è svolto a Palazzo Lombardia.

Affidabilità finanziaria, performance gestionale, sostenibilità sono alcune delle caratteristiche distintive delle aziende premiate. “Industria Felix è un confronto tra aziende, e per certi versi è una sessione formativa tra imprese che comunicano tra di loro e comunicano anche alla platea – ha detto Michele Milano, partner e consigliere di amministrazione Ria Grant Thornton che ha partecipato all’evento – E portano quella inventiva, quella determinazione e quelle competenze che sono tipiche dell’azienda italiana.

Molte di queste aziende non sono grandissime, ma rappresentano la classica realtà italiana: impresa agile, che è riuscita a mettersi in specifiche nicchie di mercato per soddisfare specifici bisogni sia di servizio sia di prodotto. E’ quindi un piacere incontrarle, ed è importante che anche tra di loro si incontrino e possano scambiarsi notizie e know how per poter crescere e fare sempre meglio”.

Il Comitato Scientifico che ha selezionato le imprese insignite è presieduto dall’economista Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli; le valutazioni sono poi state sostenute con l’ausilio di un algoritmo di competitività rispetto al conto economico, all’affidabilità finanziaria indicata dal Cerved Group Score Impact, e da una media addetti non inferiore all’anno precedente.

Ria Grant Thornton affianca molte di queste imprese nel loro percorso di crescita e sviluppo. “Grant Thornton ha credito subito ad una iniziativa del genere – aggiunge Milano – perché ritiene importante poter incontrare, anche in queste occasioni, società che fanno parte del proprio portafoglio. Grant Thornton è molto legata al territorio e alle aziende medio grandi; sostiene l’imprenditore, ha un rapporto molto privilegiato con l’amministratore delegato proprio per dare un contributo che arriva sia dalle specifiche competenze professionali, sia dal patrimonio di conoscenze che abbiamo acquisito frequentando questo tipo di aziende”.

Nel corso dell evento – aperto dall assessore all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione della Regione Lombardia Fabrizio Sala – è stata presenta l’inchiesta sulle eccellenze dell’imprenditoria lombarda condotta dal trimestrale “Industria Felix Magazine” diretto da Michele Montemurro.

L’incontro è stato organizzato in collaborazione con Regione Lombardia, Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria; con il patrocinio di Confindustria Lombardia, Simest; e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation.

La cerimonia di conferimento è stata preceduta da un confronto al quale hanno partecipato il ceo di Cerved Group Andrea Mignanelli, il partner e consigliere di amministrazione Ria Grant Thornton Michele Milano, il responsabile Indirect Channels di Simest Carlo De Simone, la private banker di Banca Mediolanum Milena Bardoni, l’amministratore unico e co-fondatore Plus Innovation Giovanni Riefoli, il responsabile dell Investment Banking di Banca Mediolanum Diego Selva e, da remoto, il vicepresidente nazionale di Confindustria Vito Grassi e il presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella, mentre le conclusioni saranno affidate all economista Cesare Pozzi.

Il premio “Industria Felix” 2022 è stato conferito a: ML Engraving (Bergamo); A2A Ambiente, Cargolux Italia, Copan Italia, Guido Berlucchi & C., Logos, Scao Informatica (Brescia); Aerea, Arrigoni, Bolton Food, Limonta Sport, Soliani Emc (Como); Happy, Linea Green (Cremona); Digitec, Samà (Lecco); Alsco Italia, ICC, Zucchetti Group (Lodi); Frati Luigi, Saviola Holding (Gruppo Saviola) (Mantova); AB Medica, Bennet, Dompé Farmaceutici, Eelectron, Emgi, Epta, Esselunga, Far Networks, Fastweb, Filtrex, Glaxosmithkline Consumer Healthcare, HCL Technologies Italy, Kolinpharma, Mapei, Mia, OHB Italia, Olon, P.U. Cosmetica, Pellegrini, Policlinico San Donato, S.D.I. Automazione Industriale, Siemens Healthcare, Simpatico Network, United Parcel Service Italia, Weg Italia (Milano); Atala, S.A.P. Italia Sistemi Applicazioni Prodotti In Data Processing, Sims, Sol, Stmicroelectronics (Monza e Brianza); Farmabios, Sea Vision (Pavia); O.M.B. (Sondrio); Lu-Ve, Secondo Mona, Tecnimed (Varese).