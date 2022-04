Assegno casalinghe 2022: domanda, requisiti e come richiederlo

In arrivo il bonus per casalinghe e casalinghi, ma le agevolazioni non potranno essere richieste da tutti.

Alcune persone potranno ottenere il bonus casalinghe 2022, vediamo nel dettaglio tutte le agevolazioni e a chi sono riservate.

Assegno casalinghe 2022: agevolazioni ed importo

In Italia sta arrivando l’assegno casalinghe 2022, un bonus che aiuterà le donne e gli uomini che lavorano in casa, in difficoltà economiche.

Si tratta di due diversi servizi erogati uno dall’inps e l’altro dal ministero delle Pari opportunità. Il primo, che ha un importo massimo di 468,10 euro, è dedicato a chi ha sempre lavorato in casa e può essere richiesto sia da donne sia da uomini che abbiano compiuto almeno 67 anni. Per riceverlo bisonga soddisfare alcune condizioni: se si vive da solo il reddito non deve essere superiore a 6.085,30 euro, se si è sposati non deve superare i 12.170,60 euro annui.

Per fare domanda ci si deve rivolgere al portale dell’Inps.

Bonus casalinghe e il ministero per le pari opportunità

Discorso diverso invece per quanto riguarda la seconda agevolazione promossa dal ministero delle pari opportunità. In questo caso è stato stanziato un fondo di 3 milioni di euro per permettere a donne e uomini che svolgono attività domestica di svolgere gratuitamente corsi di formazione per il reintegro al lavoro e inclusione sociale.