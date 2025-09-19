Assegno di divorzio per unioni civili: le ultime direttive della Cassazione spiegate

Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che rappresenta un importante traguardo per le unioni civili in Italia. Per la prima volta, si stabilisce che anche le coppie unite civilmente hanno diritto all’assegno di divorzio, un riconoscimento che allinea i diritti delle unioni civili a quelli delle coppie sposate, portando a una maggiore equità legale.

Questa decisione è stata presa dalla prima sezione civile della Corte, che ha esaminato il caso di una coppia di donne la cui unione civile era giunta al termine. L’importanza della sentenza risiede nel fatto che si applicano a queste unioni gli stessi principi previsti per il divorzio tra coniugi, creando così un precedente fondamentale.

Principi dell’assegno di divorzio nelle unioni civili

Secondo la Cassazione, l’assegno divorzile può essere concesso a condizione che si verifichino due requisiti: la verifica della mancanza di mezzi da parte del richiedente e l’identificazione delle funzioni assistenziali e di compensazione dell’assegno stesso. Questo implica che, proprio come nel matrimonio, l’assegno non è solo una forma di sostegno economico, ma anche uno strumento per garantire un equilibrio tra le parti coinvolte.

Funzione assistenziale e compensativa

La sentenza chiarisce che l’assegno di divorzio ha una duplice funzione. Innanzitutto, svolge un ruolo assistenziale per chi si trova in difficoltà economica a seguito della separazione. In secondo luogo, ha una funzione perequativa-compensativa, mirata a ristabilire una certa equità tra le risorse economiche dei due partner. Questo approccio riflette una crescente sensibilità verso le necessità di chi si trova in situazioni vulnerabili a seguito di una separazione.

Contesto internazionale e sicurezza

In un contesto internazionale più ampio, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha espresso il supporto dell’Unione Europea all’Estonia in risposta a una recente violazione del suo spazio aereo da parte della Russia. La presidente ha twittato che l’Europa reagirà con determinazione a ogni provocazione, sottolineando l’importanza di un fronte orientale forte e della necessità di approvare rapidamente un nuovo pacchetto di sanzioni.

Rafforzamento della cyber difesa

In aggiunta, la difesa europea sta prendendo misure per affrontare le minacce emergenti nel cyberspazio. È stato presentato un disegno di legge che prevede un rafforzamento del ruolo delle Forze Armate nella cybersicurezza, permettendo loro di intervenire anche in tempo di pace per proteggere le istituzioni e i cittadini. Questa iniziativa include corsi di formazione specifici per i militari, evidenziando l’importanza della preparazione in scenari di guerra ibrida.

Incidenti e sicurezza domestica

Recentemente, un grave incidente ha avuto luogo a Marcianise, nel Casertano, dove un’esplosione presso la Ecopartenope ha causato la morte di tre persone e ha lasciato una quarta persona dispersa. L’esplosione è avvenuta durante lavori di manutenzione presso l’impianto di trattamento rifiuti, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle operazioni industriali in Italia.

Le squadre di soccorso, tra cui i Vigili del Fuoco, sono attualmente impegnate nel tentativo di gestire la situazione e di fornire assistenza. Questo evento mette in luce l’importanza di misure di sicurezza adeguate in ambito lavorativo, soprattutto in settori sensibili come quello ambientale.