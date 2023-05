Ecco le date da segnare in calendario per le famiglie italiane in attesa di ricevere l'Assegno unico e universale nel mese di giugno 2023

Assegno unico e universale, quando arriva? Il mese di giugno è alle porte e sono molte le famiglie italiane in attesa di ricevere il sostegno economico per il mantenimento dei propri figli. Ecco le date da segnare in calendario.

Assegno unico e universale, le date di pagamento

Coloro che hanno fatto domanda a febbraio e marzo riceveranno l’Assegno entro martedì 20 giugno 2023. Tutti gli altri beneficiari riceveranno invece l’accredito entro il 27 giugno.

Erogato a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai ventuno anni di età del figlio (sulla base dell’indicatore Isee in corso di validità), l’Assegno unico e universale è un sussidio di carattere economico che viene erogato con cadenza mensile.

Le rielaborazioni dell’Inps

L’Inps ha intanto avviato la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire da quella di marzo 2022 tramite il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022, tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023. A seguito di tale rielaborazione sono state determinate alcune compensazioni, che hanno generato importi da erogare in favore del richiedente l’Assegno e somme che sono state erogate indebitamente e che quindi devono essere oggetto di recupero.