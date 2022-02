Assegno unico per i figli, presentata solo una domanda su sette: come richiederlo

Assegno unico per i figli, presentate solo 1,1 milioni di domande all'Inps. Quello che c'è da sapere per presentare la domanda

Dagli arretrati al canale YouTube, dal Faq al simulatore, quello che c’è da sapere prima di presentare domanda per l‘assegno unico per i figli. Finora sono arrivate solo 1,1 milioni di domande all’Inps

L’assegno per le famiglie, unico e universale

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e -a l ricorrere di determinate condizioni – fino al compimento dei 21 anni di età (mentre è senza limiti di età per ogni figlio a carico con disabilità)

Un assegno unico perchè mira a semplificare gli interventi in materia – da marzo prenderà il posto degli assegni al nucleo famigliare e delle detrazioni sui figli – e universale perchè rivolto a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.

Arrivate solo 1,1 milioni di domande di assegno unico per i figli

Anche se dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno unico e universale tramite il servizio online (la prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni), da quanto riporta il Corriere della Sera a fine gennaio sono arrivate all’Inps solo 1.1 milioni di domande . A fronte di un totale di domande potenziali stimato in circa 7 milioni complessivi.

Le scadenze da tenere presente

Occorre ricordare che per chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse.

Come presentare la domanda

L’INPS ricorda che la domanda si presenta online, accedendo all’apposito servizio disponibile sul sito INPS con le proprie credenziali o tramite Patronato oppure rivolgendosi al Contact center INPS.

Inoltre nelle FAQ è specificato che riguardo le informazioni necessarie per inoltrare la domanda sono davvero minime: dati dei figli (codice fiscale, eventuale disabilità), dati dell’altro genitore (se presente e solo il codice fiscale), dati per il pagamento, dichiarazioni di responsabilità e assenso al trattamento dei dati.

Non vanno allegati documenti, se non in casi specifici di cui viene data comunicazione all’utente all’atto di presentazione della domanda.

Il tutorial e il simulatore

Sul canale Youtube dell’Istituto è possibile consultare un video tutorial che spiega come presentare la domanda di Assegno unico. Inoltre, a parte le FAQ già citate che chiariscono tutti gli aspetti – dalla presentazione della domanda alla compatibilità con altri bonus – sul sito è possibile trovare il ” simulatore dell’Assegno unico e universale” che permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.