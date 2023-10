Assemblea ANCI, ENGIE: sostenere Comuni su efficienza energetica

Genova, 26 ott. (askanews) – Decarbonizzazione ed efficienza energetica. Di questo si è parlato alla quarantesima Assemblea ANCI di Genova nel workshop “L’energia in Comune. La pubblica amministrazione e la sfida della decarbonizzazione” promosso da ENGIE, azienda leader nell’efficientamento energetico. Per raggiungere l’obiettivo Net Zero Carbon, ha spiegato la CEO di ENGIE, Monica Iacono, “il settore della pubblica amministrazione dovrà assumere un ruolo guida in questo ed Engie è pronta a fornire un concreto supporto al riguardo”. Oltre allo sviluppo delle energie rinnovabili è fondamentale, inoltre, uno sforzo per la conservazione e l’efficienza energetica per ridurre i consumi.

Questo è quanto emerge da uno scenario presentato da ENGIE e di cui abbiamo parlato coi Direttori di Area:

Marco Massaria, Direttore Area Nord Engie Italia: “Le esigenze che maggiormente riscontriamo con i comuni e gli enti territoriali sono due: quella di essere accompagnati verso il percorso della transizione energetica; l’altro è quello di mantenere sotto controllo la spesa pubblica e quella che è la volatilità dei vettori energetici.”

Claudio Galli, Direttore Area Centro Nord Engie Italia: “Le amministrazioni possono scegliere i partner per le loro attività attraverso due modalità: una è la gara definendo tutta una serie di elementi, oppure possono seguire il discorso del partenariato pubblico privato. In questo secondo caso è più facile per un partner come Engie dialogare in maniera continuativa con l’ente per trovare la miglior soluzione per l’ente riguardo l’efficentamento energentico e l’emissione di CO2”.

Fabrizio Battista, Direttore Area Sud Engie Italia: “Le maggiori esigenze sono la riduzione della spesa corrente e l’utilizzo dei fondi PNRR. l’utilizzo dello strumento del partenariato pubblico-privato in cofinanziamento può rispondere a tutte le esigenze dei nostri clienti”. ENGIE, che affianca oltre 350 comuni italiani nel loro percorso di decarbonizzazione energetica e punta a raggiungere la carbon neutrality entro il 2045, ha coinvolto le Amministrazioni pubbliche di Livorno, Aosta, Fiumicino, Ercolano e Sassari. Le loro testimonianze sui percorsi di transizione energetica intrapresi hanno dimostrato come l’efficienza energetica sia strumento essenziale per le PA sia per il corretto funzionamento del sistema, sia per il contenimento dei costi. Una leva strategica per la transizione energetica.