Assemblea Generale Onu condanna Russia per referendum annessioni

New York, 13 ott. (askanews) – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato a favore della condanna della Russia per i referendum di annessione delle regioni contese in Ucraina. I voti favorevoli sono stati 143, 5 i contrari, 35 gli astenuti.

I cinque Paesi che hanno votato contro la risoluzione di condanna della Russia all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono stati, oltre alla stessa Federazione Russa, la Bielorussia, la Corea del Nord, la Siria e il Nicaragua.

“Sono grato ai 143 Stati che hanno supportato la storica risoluzione sull’integrità territoriale dell’Ucraina”. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Zelensky commentando il voto all’Onu. “Il tentativo di annessione della Federazione Russa è inutile e non sarà mai riconosciuto dalle nazioni libere”, ha aggiunto il leader ucraino.