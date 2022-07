Assicurazioni: Ania e Luiss insieme per formare manager futuro

Roma, 13 lug. (askanews) – Accordo di collaborazione tra Luiss e ANIA, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, siglato presso la sede

della Luiss Business School, a Villa Blanc. Una relazione, tra Luiss e Ania, che si consolida per offrire una risposta efficace

alle nuove istanze che provengono dal mercato assicurativo.

Giovanni Lo Storto, Direttore Generale della Luiss Business School:

“La partnership tra ANIA e Business School della Luiss è finalizzata a creare nuove competenze in un settore che riteniamo

particolarmente importante per lo sviluppo economico del Paese, che è quello assicurativo.

Nei prossimi anni in Italia saranno

assunte più di 4milioni di persone. Almeno un milione e mezzo si riterranno coinvolte in un disallineamento tra le competenze che

il mercato del lavoro richiede e quello che poi davvero la formazione riesce ad offrire. La collaborazione tra ANIA e Luiss

Business School rappresenta una risposta concreta anche a questa necessità”.

L’obiettivo formativo è dunque quello di mettere a disposizione del settore figure professionali di alto profilo, in grado di

orientarsi all’interno di dimensioni normative inedite.

E capaci di esprimere al meglio le proprie attitudini manageriali, anche

alla luce dei processi di trasformazione che stanno progressivamente coinvolgendo il mondo assicurativo e il mercato

in generale: l’innovazione tecnologia e la governance sostenibile.

Umberto Guidoni Co-Direttore Generale di ANIA: “Il settore assicurativo ha necessità di managerialità sempre più

specifica. La Luiss rappresenta una delle accademie più avanzate da questo punto di vista, sopratutto per la capacità di sfornare

imprenditori, manager, che immediatamente riescono a collocarsi nel mondo del lavoro”.

La Luiss Business School e ANIA hanno così deciso di indirizzare l’azione congiunta nella realizzazione di un percorso di

qualificazione professionale specifico: il Major in Insurance Management dell’Executive Master in Financial Management. Si

prevede che la specializzazione si svolga in un periodo di tempo di dodici mesi e agli iscritti viene offerta la possibilità di

affrontare parallelamente due tipologie di corsi: i “Corsi Core” e i “Corsi di specializzazione”. I primi concepiti per agevolare

l’acquisizione delle tecniche fondamentali di Financial Management. Mentre i secondi hanno la funzione di garantire

l’apprendimento del complesso di strumenti che costituiscono l’Insurance Management.

Angelo Doni, Co-Direttore Generale di ANIA: “ANIA sarà presente anche nella didattica, in quanto

interverranno nel periodo di formazione propri dirigenti e funzionari, questo consentirà ai partecipanti di avere un

contatto diretto con l’industria, non solo sotto un profilo tecnico ma anche di relazioni”.

A ciò si aggiunge la facoltà di partecipare a dei laboratori telematici, allo scopo di migliorare i cosiddetti Megatrend e

Life Skills, e si garantisce oltretutto agli studenti di fare parte di progetti internazionali.