Assicurazioni e salute, Aiba: nuove tutele per nuovi bisogni

Roma, 30 mar. (askanews) – Salute e proposte per la costruzione di un nuovo sistema di prevenzione e cura del cittadino sono i temi al centro del convegno nazionale dell’Aiba, l’associazione italiana brokers di assicurazioni. Il bisogno di protezione, secondo l’associazione che rappresenta oltre mille aziende, sta evolvendo più velocemente rispetto alle soluzioni di tutela.

A fare il punto della situazione è il presidente dell’Aiba, Luca Franzi. “Il messaggio vuole essere quello di voler individuare, tutti gli stakeholder insieme, quella che deve essere necessariamente la soluzione perchè i nuovi bisogni che sono stati anche stimolati da una percezione di maggiore fragilità che ha portato il Covid, trovino una risposta concreta negli assicuratori.

Questo sia nel mondo delle coperture assicurative rivolte alla collettività, ma soprattutto a quelle rivolte al mondo del retail che ancora sono certamente meno evolute e, quindi, rappresentano maggiore criticità e non si può dire che siano una fonte di sicurezza per l’assicurato”.

L’incidenza crescente di disturbi della sfera psichica è un altro tema da affrontare per il mondo delle assicurazioni.

“Esiste poi un argomento, a mio modo di vedere, che non può essere più assolutamente trascurato che è la tutela della salute psichica.

Vale a dire che, oggi, il mercato considera la copertura delle spese mediche esclusivamente per quelle che sono più specificatamente le cosiddette malattie fisiche, dimenticando però l’aspetto psichico che oggi rappresenta un grandissimo problema perchè sono in un’impetuosa crescita e lo erano anche prima del Covid. Quindi figuriamoci oggi come una risposta adeguata, al bisogno di salute psichica, non possa rappresentare una grande opportunità per la stabilità del nostro Paese”.