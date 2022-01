Assistente di volo e ladro dell’identità di un ragazzo morto: arrestato dai federali

Una falla nel sistema di trasmissione dei decessi e un passaporto Usa rinnovato ben 6 volte: assistente di volo e ladro di identità finisce in manette

Ci ha pensato la sezione Fbi del Texas a smascherare un assistente di volo della United Airlines e ladro dell’identità di un ragazzo morto: l’uomo è stato arrestato dai federali all’aeroporto intercontinentale George Bush ed ora è seriamente nei guai. Secondo le accuse per reati federali il 49enne brasiliano Ricardo Cesar Guedes era diventato William Ericson Ladd, un ragazzo di Atlanta morto in un incidente d’auto nello stato di Washington nel 1979.

William l’americano che in realtà era Ricardo il brasiliano: assistente di volo e ladro dell’identità in manetta

Ma come aveva fatto? Secondo quanto ricostruito dagli agenti federali Guedes aveva chiesto ed ottenuto un passaporto statunitense nel 1998 dopo aver usato quelle generalità e sfruttando un falla nella trasmissione degli atti di morte fra burocrazia statale, che conta i decessi, e quella federale, che rilascia i passaporti. Un po’ come in “Prova a prendermi” con Di Caprio.

Come aveva fatto Guedes a diventare ladro di identità, cittadino Usa, marito ed assistente di volo

Quel documento, che asseverava la sua nuova identità e vita, era stato rinnovato ben sei volte fino al 2020. Ma quello non era William l’americano, era Ricardo il brasiliano di San Paolo, che con la sua nuova identità ci aveva acceso un mutuo, ci si era sposato e ci era diventato assistente di volo per la United Airlines.

I riscontri sul passaporto e il “bingo” dei federali sull’assistente di volo e ladro di identità

Il bingo dei federali era scattato quando erano state comparate le impronte digitali di “William” con quelle della carta di identità brasiliana di Guedes fatta negli anni ‘90. Il passaporto era entrato nel range delle “visas suspected” e le autorità avevano ricostruito il percorso truffaldino di Guedes e, mentre scendeva da un volo United in Texas, lo hanno ammanettato. Il processo è alla terza udienza.