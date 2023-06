Assistente Tecnologico, startup che insegna a usare prodotti hi-tech

Roma, 14 giu. (askanews) – Più di 22mila interventi forniti e 600mila euro di fatturato al termine del 2022, e oltre 1.300 assistenti presenti sulla piattaforma. Sono i numeri di Assistente Tecnologico, startup made in Italy specializzata nell’offrire un completo supporto a domicilio o da remoto nell’utilizzo, installazione e configurazione di prodotti hi-tech come smartphone, smart tv, computer, assistenti vocali e prodotti per la domotica.

Nella roadmap è ora prevista anche l’internazionalizzazione europea partendo dalla Spagna dove si sta preparando il lancio di Asistente Tecnològico. I due soci fondatori Alfredo Fresser e Francesco Guratti raccontano da dove è nata l’idea e come si è sviluppata nel corso del tempo tanto da diventare un case study a livello nazionale.

Assistente tecnologico è una start-up innovativa nata nel 2019 con lo scopo di aiutare i poco avvezzi alla tecnologia. Le nostre case sono invase da prodotti tecnologici e spesso non riusciamo ad utilizzarli. Assistente tecnologico viene in aiuto a tutti coloro che non sanno o non vogliono acquistare un nuovo prodotto perché hanno paura di non saperlo utilizzare.

“Abbiamo sviluppato una applicazione che dà la possibilità ai nativi tecnologici di accedere alla piattaforma e decidere dove e quando lavorare. Tutti i ragazzi fanno dei corsi gratuiti di formazione motivazionali”, dicono. “I punti di forza sono interventi in 24 ore, l’assistenza erogata – i nostri ragazzi sono preparatissimi e soprattutto la capillarità. Nella nostra piattaforma sono registrati più di 1300 assistenti tecnologici supportati giornalmente da un gruppo che dà possibilità di erogare sempre al meglio tutte le assistenze”, concludono i fondatori.