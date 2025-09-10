Assistenza all'infanzia gratuita nel New Mexico: una riforma storica

Dal 1° novembre, il New Mexico effettuerà un cambiamento epocale nel panorama dell’assistenza all’infanzia, rendendo i servizi gratuiti per tutte le famiglie, indipendentemente dal reddito. La governatrice Michelle Lujan Grisham ha reso nota la decisione, che segna il primo passo di questo tipo negli Stati Uniti. Questo provvedimento permetterà a 12.000 bambini di accedere a programmi pubblici di assistenza, eliminando le attuali soglie economiche che limitano l’accesso ai servizi.

Un sostegno economico esteso

Oltre a garantire assistenza gratuita per i bambini, la nuova normativa prevede anche un supporto finanziario significativo per gli operatori del settore. Le strutture di assistenza all’infanzia dovranno garantire orari di apertura prolungati, con almeno 10 ore al giorno per cinque giorni a settimana. Inoltre, è previsto un aumento dei salari per il personale, che potrà guadagnare tra i 18 e i 21 dollari l’ora. Questo intervento non solo mira a migliorare la qualità dei servizi offerti, ma anche a incentivare la professione di educatore infantile, spesso sottovalutata e mal retribuita.

Il programma fa parte di una riforma più ampia che include la possibilità per le scuole e le amministrazioni locali di accedere a prestiti agevolati attraverso il Child Care Facility Loan Fund, recentemente ristrutturato per ampliare la platea di beneficiari. Attualmente, il Dipartimento per l’Educazione e la Cura della Prima Infanzia del New Mexico investe circa 463 milioni di dollari, quasi la metà del suo budget, per sostenere l’assistenza all’infanzia.

Un cambio di paradigma per le famiglie

Michelle Kang, presidente della National Association for the Education of Young Children, ha affermato che questa misura può cambiare radicalmente la vita di bambini e famiglie. Studi recenti dimostrano che un accesso equo all’assistenza all’infanzia migliora la qualità della vita e offre maggiore stabilità finanziaria alle famiglie. Consente anche ai genitori di scegliere più liberamente strutture educative di qualità, promuovendo così un ambiente di crescita più sano e favorevole.

Il contesto in cui si inserisce questa riforma rende l’iniziativa ancora più significativa. Negli Stati Uniti, i servizi per il benessere familiare sono spesso costosi e frammentati. Non esiste un sistema sanitario pubblico universale e molti cittadini dipendono da polizze private che possono risultare inaccessibili. I programmi come Medicare e Medicaid coprono solo una parte della popolazione, lasciando molti senza supporto adeguato.

Un modello alternativo per il futuro

Il Commonwealth Fund ha rivelato che nel 2023 gli Stati Uniti hanno speso quasi 5.000 miliardi di dollari in sanità, superando ogni altro paese industrializzato, ma i risultati in termini di salute rimangono insoddisfacenti. Molti pazienti, tra cui i più piccoli, si trovano ad affrontare pratiche burocratiche complesse e ritardi nelle cure. Secondo Ed Weisbart, medico e attivista, il sistema attuale non tratta i pazienti come individui ma li considera solo un costo.

In questo scenario, il programma del New Mexico si propone come un’alternativa concreta. Non risolve tutte le problematiche legate all’assistenza sanitaria e all’infanzia, ma rappresenta un passo importante verso una maggiore equità e attenzione ai bisogni familiari, specialmente nei primi anni di vita dei bambini. Questa riforma potrebbe segnare l’inizio di un cambiamento significativo nel modo in cui gli Stati Uniti affrontano le sfide legate all’assistenza all’infanzia.