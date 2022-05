Assium riconosce a Utilità – Gruppo Metano Nord il bollino registrato di “Azienda Affidabile”

La certificazione è stata conseguita da Utilità, fornitore di energia elettrica e gas, con servizi di consulenza personalizzati. L'azienda ha dimostrato eticità, trasparenza e competenza.

Il comitato scientifico di Assium ha certificato le competenze e il comportamento etico di Utilità, fornitore di energia elettrica e gas per aziende. Un segnale di ottimismo sul tema della “credibilità delle aziende” che operano con rigore anche durante la crisi politica e militare in Ucraina, la quale sta apportando un duro colpo all’economia e al mercato globali, con una particolare ricaduta nel settore energetico.

Utilità ottiene il bollino di azienda affidabile

L’attestazione di qualità e affidabilità arriva dopo l’audit del comitato tecnico-scientifico di Assium, il quale ha rilasciato la certificazione dopo aver eseguito tutti i protocolli. Il bollino di “azienda affidabile” viene assegnato ai soli soggetti in linea con i principi di etica e di trasparenza nel rispetto del codice deontologico dell’Associazione

Assium in riferimento alla Norma 11782 del 2020.

Anche Utilità è una delle aziende soggette al controllo continuativo del comitato tecnico-scientifico di Assium, che ne accerta l’affidabilità.

Per la gestione dei budget aziendali dedicati alle forniture di luce e gas, soprattutto in un momento storico in cui i prezzi energetici sono in aumento, servono fiducia, qualità e trasparenza, a cui si aggiungono competenze e professionalità. Assium ha certificato tali caratteristiche anche a Utilità, riconoscendo il bollino registrato di “azienda affidabile”.

L’audit per raggiungere un obiettivo così prestigioso ha coinvolto vari ambiti, quali: formazione e certificazione

della rete vendita, rispetto del codice di condotta commerciale, trasparenza delle offerte e delle fatture emesse, servizio di post vendita di qualità.

Utilità si conferma player affidabile per i clienti business. Non si limita al ruolo di fornitore, ma diventa un vero e proprio “partner energetico che vuole contribuire ad ottimizzare i costi delle aziende”, anche in un periodo in cui sale l’incertezza per via dello scoppio della guerra in Ucraina.

Utilità vanta 15.000 clienti, customer satisfaction pari all’ 81%, oltre ad avere il 40% dei clienti fidelizzati da più di tre anni. Inoltre, dispone di 42 dipendenti e ottiene 265,2 milioni di euro di fatturato (2021). Assium ha riconosciuto all’azienda l’Attestazione di Affidabilità che certifica il comportamento etico, la trasparenza, la correttezza e la competenza del suo team e delle procedure messe in atto.

Le dichiarazioni

Stefano Prazzoli, direttore commerciale di Utilità – Gruppo Metano Nord, ha dichiarato: “Abbiamo deciso di chiedere l’attestazione di Assium perché la nostra azienda opera rispettando i criteri di eticità, trasparenza e competenza che riteniamo fondamentali affermare nel mercato dell’energia e del gas e crediamo che l’attività di Assium contribuisca in maniera fondamentale alla creazione e tutela di queste professionalità”.

Inoltre, ha sottolineato che “il confronto con Assium e la misurazione delle competenze interne, ci ha

permesso di valutare lo stato dell’arte e favorire il miglioramento dei servizi offerti. Ci aspettiamo

che il mercato riconosca il valore del nostro servizio, la serietà, l’etica e la convenienza che offriamo a tutti i nostri clienti, attuali e futuri”.

Alle parole del direttore commerciale fanno eco quelle di Veronica Totti, responsabile Comunicazione Marketing & Gestione Canali di Utilità S.p.A.. “Oggi siamo uno dei principali fornitori di energia e gas alternativi ai grandi operatori di mercato, ma con un valore in più: un servizio clienti di qualità che ci ha permesso di fidelizzare i nostri clienti e di acquisirne di nuovi, grazie anche al passaparola di coloro che hanno già provato il nostro servizio”, ha ricordato.

Poi ha sottolineato: “Lavoriamo per essere il fornitore energetico degli imprenditori che cercano convenienza, efficienza e rispetto ambientale”.

L’impatto del decreto bollette e della guerra in Ucraina

Nell’attuale periodo di crisi, aggravato da un rialzo sul prezzo delle bollette, gli italiani – dalle famiglie alle imprese – vogliono avere un occhio di riguardo sul portafoglio. Quale sarà quindi l’effetto del decreto bollette approvato dal Consiglio dei ministri? Inoltre, la produzione italiana reggerà gli effetti della guerra in Ucraina e potrà diventare indipendente dal gas russo?

Si tratta di quesiti che le aziende si pongono, alle luce dei rincari di gas, elettricità e materie prime. Nel contesto attuale, ottimizzare i costi energetici è fondamentale per la stessa sostenibilità della produzione. Altrettanto importante è la fiducia per l’affidamento del budget mensile dedicato alle utilities. Un prezioso punto di riferimento per consumatori e imprese è l’attestazione Assium, l’Associazione Italiana Utility Manager. Di recente, la certificazione è stata conseguita da Utilità, fornitore di energia elettrica e gas, con servizi di consulenza personalizzati.

Il Decreto Aiuti 2022, approvato il 2 maggio, prevede 14 miliardi di sostegni verso lavoratori, famiglie e imprese, introducendo misure per il sostegno alla liquidità delle imprese, oltre ad assicurare il rafforzamento dei crediti di imposta. Si tratta di aiuti utili a fronteggiare l’aumento dei prezzi delle materie prime e gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina. Tuttavia, scegliere i partner giusti si rivela di assoluta centralità. Importante fare affidamento su partner certificati, come Utilità del Gruppo Metano Nord, una realtà solida, capace di affiancare le aziende nella gestione e nell’ottimizzazione dei costi energetici.

La Attestazione di Affidabilità Assium certifica la formazione e la certificazione della rete vendita, il rispetto del codice di condotta commerciale, la trasparenza delle offerte, l’affidabilità della documentazione contrattuale, la corrispondenza con le fatture emesse, un servizio di post vendita di qualità. Il distintivo bollino è sinonimo di competenza e comportamento etico e risulta un vantaggio competitivo nel settore energetico in fase di presentazione e proposizione commerciale.