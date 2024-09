Assogiocattoli: mercato lento, bene collezionabili e costruzioni

Milano, 13 set. (askanews) - Quindicesima edizione a Milano per il Press Day di Assogiocattoli, un occasione per fare il punto sullo stato del settore e guardare alle prospettive del futuro. "Il mercato del giocattolo, come molti altri settori - ha spiegato ad askanews Maurizio Cutrino, direttore di...

Milano, 13 set. (askanews) – Quindicesima edizione a Milano per il Press Day di Assogiocattoli, un occasione per fare il punto sullo stato del settore e guardare alle prospettive del futuro. “Il mercato del giocattolo, come molti altri settori – ha spiegato ad askanews Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli – è in leggera flessione, in linea con la situazione economica di tutta Europa. Oggi stiamo presentando con Assogiocattoli il semestre più importante, quello che comprende il periodo da settembre a dicembre e che anticipa poi il Natale 2024. I trend per quest’anno riguardano i collezionabili, settore che sta andando molto forte, le costruzioni e, fenomeno che ormai è diventato un settore, quello del kidult, ossia i giochi studiati per i giovani adulti, che stanno riscoprendo la passione per il gioco”.

Dati positivi pure per i giochi in scatola, che si ricollegano anche al progetto Gioco per sempre, che Assogiocattoli porta avanti da anni con l’intento di cambiare la cultura del gioco, che viene ora riconosciuto come bene primario per tutte le età. E in questa prospettiva sono stati assegnati i due premi della Hall of Fame di Gioco per sempre.

“Nell’ambito di questo progetto più ampio – ci ha spiegato Donatella Papetta, membro del Consiglio di Assogiocattoli e vicepresidente del Salone del Giocattolo – è il secondo anno che conferiamo un premio a due protagonisti che si sono messi in risalto perché hanno sposato perfettamente questo principio. Oggi per l’industria abbiamo premiato Roberto Marelli, che ha lavorato tutta la vita in una grande azienda, la Chicco Artsana. L’altro premio premio per il retail alla catena Città del Sole, nella persona del suo amministratore delegato, Graziano Grazzini, perché Città del Sole è un luogo ormai punto di riferimento per le famiglie”.

In vista poi della Giornata Mondiale dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre, il Press Day è stata anche l’occasione per il lancio di una nuova iniziativa benefica. “Oggi – ha aggiunto Cutrino – presentiamo una campagna di charity: Il giocatolo sospeso, che partirà dal 20 novembre e che ha l’obiettivo di donare, a chi più ne ha bisogno, dei giochi nel periodo delle festività. Ci saranno i negozi classici, ci saranno i supermercati e molti punti distribuiti su tutta la penisola italiana dove sarà possibile acquistare un giocattolo nuovo e lasciarlo poi alle associazioni che si occuperanno di distribuirlo”.

Il Press Day di Assogiocattoli si è tenuto in concomitanza con il Milano Licensing Day, un’opportunità di incontro e networking tra più di 1.200 professionisti del mercato dei prodotti su licenza, come supereroi o protagonisti di cartoons e serie, che, secondo le stime nel mondo frutta ben 356 miliardi di dollari.