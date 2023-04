Assonat-Confcommercio, con "Port in Italy" un piano strategico

Assonat-Confcommercio, con "Port in Italy" un piano strategico

Roma, 14 apr. (askanews) – Assonat-Confcommercio ha organizzato presso la sede di Confitarma il dibattito “Port in Italy: un piano strategico per la

portualità turistica”.

Il Presidente Assonat-Confcommercio Luciano Serra ha commentato:

“La portualità turistica italiana ha la peculiarità di mettere insieme due eccellenze del Made in Italy, il turismo e la nautica e di legare strettamente, in logiche di sistema, il mare e i territori che lo abbracciano. La portualità turistica necessita, in particolare, di un confronto nel merito, che possa

tratteggiare nuovi scenari normativi e modelli di impresa, a partire dalle nuove frontiere del networking, della digitalizzazione e della transizione energetica, al fine di dare al settore la giusta riconoscibilità nei mercati nazionali e

internazionali.”