Assopellettieri lancia la piattaforma digitale MIPEL Lab

Milano, 24 giu. (askanews) – Si annuncia come una vera e propria rivoluzione nell’incontro fra domanda e offerta nel mondo della pelletteria la piattaforma digitale MIPEL Lab. Realizzata da Assopellettieri, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, la piattaforma, che è stata presentata a Milano, è un nuovo format di matchmaking B2B virtuale che va ad integrare la fiera fisica inaugurata nel settembre del 2021 insieme a Lineapelle.

Altamente avanzata, sia dal punto di vista tecnologico che gestionale, MIPEL Lab impiega un algoritmo di intelligenza artificiale per mettere in contatto in pochi click i brand del lusso locali e internazionali con i produttori di pelletteria italiana.

Per 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“MIPEL Lab è un contenitore fisico e digitale. Oggi lanciamo quello digitale con Intesa Sanpaolo, che è il main sponsor dell’iniziativa. E’ una comunità di imprenditori d’eccellenza che hanno intenzione di fare sistema e promuoversi a livello internazionale per portare in Italia anche quei brand, e non sono pochi, che oggi non guardano all’Italia come un paese interessante per la produzione.

Con la sinergia e il networking, insieme al digitale, possiamo andare lontano”, ha spiegato Danny D’Alessandro, direttore generale Assopellettieri e Mipel.

“L’evento di oggi significa creare un matching nuovo, nuove condizioni perché domanda e offerta si incrocino con ancora maggiore facilità. Noi vogliamo essere un ulteriore soggetto facilitatore. La finanza deve diventare un elemento aggregante, non un elemento ostativo. Questo è il nostro compito”, ha sottolineato Luca Felletti, Responsabile Finanziamenti Agevolati Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa SanPaolo.

Il debutto della piattaforma digitale MIPEL Lab è anche la diretta conseguenza delle criticità registrate durante la pandemia. Un passaggio alla trasformazione digitale divenuto necessario e che ha visto Assopellettieri impegnarsi in prima persona, con reattività e lungimiranza, al fianco delle aziende associate, per creare nuove opportunità di business con operatori nazionali e internazionali.