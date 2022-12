Assoutenti denuncia: stangata di Natale per chi parte e prezzi dei voli al 101%

Aria di festa e voglia di partire ma Assoutenti denuncia l’arrivo della stangata di Natale per chi parte con prezzi dei voli al 101%.

Per chi vorrà viaggiare durante le imminenti feste fino a Capodanno è in arrivo una amara sorpresa, quale? Quella dei fortissimi rincari di prezzi e tariffe che investono tutto il comparto dei viaggi. Ci sono esempi e c’è uno studio molto serio. Per Assoutenti ad esempio spostarsi in auto costerà una spesa maggiorata per il gasolio pari a 7,5 euro a pieno. Il diesel ha infatti un prezzo alla pompa che risulta oggi più elevato del 9,5% rispetto al 2021.

La stangata di Natale, la denuncia Assoutenti

E la benzina? Quella costa in media il 2,9% in meno di un anno fa. Una media dunque, ma allora dov’è la stangata? Per chi viaggerà in aereo: Ansa spiega enunciando il report che “le tariffe dei voli nazionali sono rincarate su base annua dell’80,4%, quelle dei voli europei del 94,1%, più che raddoppiati i biglietti dei voli internazionali, saliti del +101,6%”.

Indagine sulle tratte aeree-campione

L’indagine di Assoutenti prevede alcune tratte-campione: “Per volare da Roma Fiumicino a Phuket (Thailandia) imbarcandosi il 24 dicembre e tornando il 2 gennaio, il biglietto di andata e ritorno parte da 2.253 euro; per andare alle Maldive occorre mettere in conto una spesa minima di 1.499 euro; per le Seychelles servono 1.476 euro. 1.284 euro la spesa per volare a Zanzibar, 926 euro per le Mauritius e 425 euro per Sharm el-Sheikh”.

Ok, ma chi ci va in quei posti? Per chi resterà in Italia e vorrà uscire da casa ci saranno i rincari di hotel e strutture ricettive: le tariffe sono mediamente aumentate del 12,9% rispetto allo scorso Natale.

Caro montagna ed hotel carissimi

E ancora: “C’è poi il caro-montagna, con i prezzi degli skipass saliti in media tra il 10% e il 13% rispetto alla scorsa stagione sciistica, e la classica settimana bianca che costa quest’anno tra i 1.400 e i 1.600 euro a persona”.

Il presidente Furio Truzzi ha detto: “I viaggi di Natale e Capodanno delle famiglie italiane valgono circa 13 miliardi di euro. Con i prezzi di voli e hotel a questi livelli, una fetta consistente di cittadini sarà costretta a rinunciare alle partenze”.