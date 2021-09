Ast: Provenzano, 'valorizzare azienda, passaggio cruciale per siderurgia italiana'

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "La vendita di AST è un passaggio cruciale per il futuro dell’acciaio italiano. Il Pd è impegnato più che mai ad ogni livello perché i prossimi mesi, quelli decisivi per definire le questioni ancora indeterminate della vendita ad Arvedi, indichino una precisa direzione di marcia che non può che essere quella di una piena valorizzazione e crescita di una realtà che è già un’eccellenza e che può e deve consolidarsi sul piano dei livelli occupazionali, dei volumi di produzione e delle quote di mercato.

Sarà fondamentale il ruolo attivo del Governo affinché si confermi la presenza centrale di AST nel piano generale dell’acciaio italiano". Così il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano.